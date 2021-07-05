У Glusco пояснили, чому запускали роботу АЗС і куди зникла символіка

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5 липня у ЗМІ з’явилася інформація щодо запуску роботи автозаправних станцій мережі Glusco, що вже понад три місяці тому припинив реалізацію нафтопродуктів – у компанії пояснили це технологічним запуском для перевірки обладнання.

Про це у коментарі ЕП повідомив головний керуючий директор "Глуско Рітейл" Віталій Вандич.

За його словами, 5 липня відбувся технологічний запуск на автозаправних станціях, за якого реалізація пального не відбувалася. Це потрібно для запобігання простою та пересихання системи, а також для перевірки справності роботи електричних табло тощо.

Вандич також прокоментував заклеєну символіку мережі. Він зауважив, що наразі перемовини щодо зміни власника мережі АЗС майже завершились, а відтак є вірогідність, що символіка та назва мережі будуть змінені у подальшому.

Крім того, станом на 15:10 не працює вебсайт мережі.

Як раніше повідомляло видання enkorr, мережа Glusco 5 липня відновила реалізацію пального після перерви у 115 днів. Джерело видання пов’язувало це зі врегулюванням судових процесів.

Об 11 годині з’явилася інформація, що мережа знову зупинила продаж нафтопродуктів, продовжила продаж лише скрапленого газу та супутніх товарів у магазинах.

Нагадуємо:

З квітня компанія Proton Energy Group S.A., до якої входить пов’язана з Віктором Медведчуком мережа Glusco, зупинила поставки продукції на український ринок – один з найбільших партнерів компанії, Wexler, вже заявив про зупинку постачання російського дизпалива.

Азербайджанська компанія Socar та власник української мережі АЗС Glusco Нісан Моісеєв перебувають у завершальній стадії переговорів про продаж активу.

Державна нафтова компанія Азербайджану SOCAR підписала угоду щодо права експорту нафпродуктів "Роснефти" в Україну, Польщу, країни Балтії та інші країни Східної Європи.

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Економічна правда