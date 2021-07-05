84% українців проти продажу сільгоспземлі іноземцям – опитування

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71,7% опитаних українців підтримують проведення референдуму щодо заборони продажу сільгоспземлі, при цьому, 84,1% опитаних - не підтримують продаж землі іноземцям.

Про це свідчать результати опитування, яке провів Київський міжнародний інститут соціології 22-29 червня 2021 року.

Зазначається, що 21% опитаних не підтримують проведення референдуму щодо заборони продажу сільськогосподарської землі ще 7,2% - не визначились або відмовились відповідати.

"У разі проведення референдуму, на який буде винесене запитання "Чи підтримуєте Ви заборону на продаж сільськогосподарської землі?" 65,2% респондентів проголосували б "за", а 21,8% проголосували б "ні".

Ще 6,5% не взяли б участі у голосуванні, а 6,4% не визначилися або відмовилися відповідати. Таким чином, серед респондентів, які взяли б участь у голосуванні, 74,9% підтримали б заборону", - йдеться у повідомленні.

Водночас 84,1% опитаних не підтримують продаж сільськогосподарської землі іноземцям.

Підтримують продаж іноземцям - 12,1% (а ще 3,8% не змогли або відмовилися відповідати).

Опитування проводив КМІС з 22 до 29 червня 2021 року методом особистого ("face-to-face") інтерв'ю з використанням планшета (CAPI, computer-assisted personal interviews).

Опитано 2031 респондента, що мешкають у 107 населених пунктах усіх регіонів України (крім АР Крим) за 3-х ступеневою стохастичною вибіркою з квотним відбором на останньому ступені, що репрезентативна для населення України віком від 18 років.

У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і за дизайн-ефекту 1,5) не перевищує: 3,3% для показників близьких до 50%, 2,9% - для показників близьких до 25%, 2,2% - для показників близьких до 12%, 1,5% - для показників близьких до 5%.

Нагадаємо:

З 1 липня 2021 року громадяни України можуть легально купувати і продавати землю сільськогосподарського призначення.

Детальніше читайте у статті: Ринок відкривається з 1 липня: як купити або продати землю за новим законом

Економічна правда