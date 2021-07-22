Шевченко про нову програму співпраці з МВФ: Ми сфокусовані на реалізації діючої програми

Кирило Шевченко фотоЕ еп

З боку НБУ питання перемовин України і МВФ про початок нової програми співпраці не обговорювали - у Нацбанку сфокусовані на реалізації діючої програми.

Про це на прес-брифінгу заявив голова НБУ Кирило Шевченко, відповідаючи на питання журналістів.

"Щодо перемовин щодо нової програми - хочу сказати, що ми з боку НБУ таке питання не обговорювали і ми сфокусовані на реалізації діючої програми", - сказав Шевченко, відповідаючи на питання, чи починала Україна перемовини з МВФ про початок нової програми співпраці, оскільки до завершення чинної програми stand by залишилось пів року.

"Для нас найголовніше не форма, в якій це буде реалізовано - продовження чи нова програма, а суть - це реформи та дешеве фінансування від МВФ. Ключові структурні маяки переходять від програми в програму, тож варто сконцентруватись на їх виконанні", - додав він.

Читайте також: МВФ поїхав, але ви тримайтеся: чому Україна не отримала грошей та у що це виллється

Нагадуємо:

У квітні заступник голови НБУ Юрій Гелетій заявляв, що наразі Нацбанк працює у рамках діючої програми співпраці з МВФ, нова програма ще не обговорюється.

У Нацбанку очікують на прогрес у перемовинах України з МВФ - основним припущенням, яке правління НБУ бере до уваги щодо макропрогнозу, залишається продовження співпраці з Фондом.

Під час перемовин між Україною та Міжнародним валютним фондом сторони досягли порозуміння у питаннях антикорупційної реформи, реформи корпоративного управління та незалежности НАБУ – незабаром очікується угода на рівні персоналу.

Український уряд, як і раніше, сподівається на отримання у цьому році від МВФ траншу близько 0,7 млрд дол за програмою stand by, міністр фінансів Сергій Марченко з делегацією зараз веде відповідні переговори у Вашингтоні.

Аналітики Bank of America (BofA) вважають, що Україна може спробувати відмовитися від співпраці з МВФ під час виборчого циклу 2023-2024 років.

У Міжнародному валютному фонді кажуть про те, що певний прогрес для завершення першого перегляду програми stand-by є, проте Україні потрібно зробити ще більше до другого перегляду.

Україна і МВФ можуть досягти домовленостей на рівні staff level agreement у найближчі 2 місяці, заявив у квітні міністр фінансів Сергій Марченко.

Економічна правда