Ми очікуємо на прогрес у перемовинах України з МВФ – голова НБУ

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У Нацбанку очікують на прогрес у перемовинах України з МВФ - основним припущенням, яке правління НБУ бере до уваги щодо макропрогнозу, залишається продовження співпраці з Фондом.

Про це у виступі під час пресбрифінгу щодо рішень з монетарної політики заявив голова НБУ Кирило Шевченко.

"Основним припущенням, яке правління Національного банку бере до уваги, залишається продовження співпраці з МВФ. Ми очікуємо на прогрес у перемовинах України з МВФ.

Тривале гальмування у виконанні угоди про співпрацю з МВФ створює ризики для фінансування дефіциту державного бюджету, передусім у наступні роки. Це також може призвести до погіршення інфляційних та курсових очікувань, що змусить центробанк проводити жорсткішу монетарну політику", - сказав Шевченко.

Натомість виконання програми співпраці з МВФ, за його словами, дасть змогу залучити передбачений обсяг офіційного фінансування та здешевити інші залучення на зовнішньому та внутрішньому ринках.

"Це підвищить спроможність України утримувати міжнародні резерви на рівні 29-31 млрд дол США у 2021-2023 роках", - додав він.

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Нагадуємо:

Під час перемовин між Україною та Міжнародним валютним фондом сторони досягли порозуміння у питаннях антикорупційної реформи, реформи корпоративного управління та незалежности НАБУ – незабаром очікується угода на рівні персоналу.

Український уряд, як і раніше, сподівається на отримання у цьому році від МВФ траншу близько 0,7 млрд дол за програмою stand by, міністр фінансів Сергій Марченко з делегацією зараз веде відповідні переговори у Вашингтоні.

Аналітики Bank of America (BofA) вважають, що Україна може спробувати відмовитися від співпраці з МВФ під час виборчого циклу 2023-2024 років.

У Міжнародному валютному фонді кажуть про те, що певний прогрес для завершення першого перегляду програми stand-by є, проте Україні потрібно зробити ще більше до другого перегляду.

Україна і МВФ можуть досягти домовленостей на рівні staff level agreement у найближчі 2 місяці, заявив у квітні міністр фінансів Сергій Марченко.

Економічна правда