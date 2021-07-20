Мінфін продав держоблігацій на 7,75 мільярдів

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Міністерство фінансів на аукціонах з продажу облігацій внутрішньої держпозики (ОВДП) 20 липня залучило до держбюджету 7,754 млрд грн.

Про це повідомляє прес-служба Мінфіну у Facebook.

Інвесторам запропонували 5 випусків цінних паперів в національній валюті і один випуск в іноземній валюті.

Строк обігу пропонованих державних облігацій в гривні - 1 рік, 1,5 роки, 2 роки, 3 роки та 5 років. Строк обігу облігацій, запропонованих у євро, становив 1 рік.

"Від розміщення державних цінних паперів в національній валюті до державного бюджету було залучено 7,5 млрд гривень.

Найбільший попит був зосереджений на 2-річних ОВДП, від розміщення яких до державного бюджету було залучено 5,4 млрд гривень", - йдеться у повідомленні.

При цьому, середньозважені ставки за ОВДП залишились незмінними. Середньозважена дохідність 1-річних ОВДП склала 10,99%, 1,5-річних - 11,30%, 2-річних - 12,09%, 3-річних - 12,30%, 5-річних - 12,59%.

Водночас від розміщення номінованих в іноземній валюті ОВДП залучили €8 млн. Середньозважена ставка дохідності за ОВДП, номінованих у євро, склала 2,50% за 1-річними облігаціями.



Нагадуємо:

13 липня Мінфін залучив до бюджету 9,885 млрд грн від розміщення ОВДП у гривні та доларах.

Міністерство фінансів на аукціонах з продажу облігацій внутрішньої держпозики (ОВДП) 6 липня залучило до держбюджету 3,092 млрд гривень.

Міністерство фінансів на аукціонах з продажу облігацій внутрішньої держпозики (ОВДП) 29 червня залучило до держбюджету 2,532 млрд грн.

Міністерство фінансів на аукціонах з продажу облігацій внутрішньої держпозики (ОВДП) 22 червня залучило до держбюджету в еквіваленті 11,4 млрд грн.

Міністерство фінансів на аукціонах з продажу облігацій внутрішньої держпозики (ОВДП) залучило до держбюджету 7,97 млрд грн, а також зменшило дохідність річних паперів.

На аукціоні з продажу облігацій внутрішньої держпозики 8 червня Мінфін залучив до держбюджету 19,1 млрд грн - це рекордний аукціон ОВДП у цьому році.

На аукціоні з продажу облігацій внутрішньої держпозики 1 червня до держбюджету залучили 15,86 млрд грн, дохідність паперів впала або залишилась незмінною.

На аукціоні з продажу облігацій внутрішньої держпозики 25 травня Міністерство фінансів залучило до бюджету 5,961 млрд грн.

Міністерство фінансів суттєво підвищило ставки розміщення облігацій внутрішньої державної позики на перших аукціонах після підвищення Національним банком облікової ставки з 6,5% до 7,5%.

Правління Національного банку ухвалило рішення підвищити облікову ставку до 7,5%річних.

Економічна правда