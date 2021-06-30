Мінфін продав держоблігацій на понад 2,5 мільярда

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Міністерство фінансів на аукціонах з продажу облігацій внутрішньої держпозики (ОВДП) 29 червня залучило до держбюджету 2,532 млрд грн.

Про це повідомляє прес-служба Мінфіну у Facebook.

Інвесторам запропонували сім випусків цінних паперів в гривні. Строк обігу пропонованих державних облігацій - 3 місяці, 1 рік, 1,5 роки, 2 роки, 3 роки, 5 років та 6 років.

Середньозважена дохідність 3-місячних ОВДП склала 8,5%, 1-річних - 10,99%, 1,5-річних - 11,30%, 2-річних - 12,0%, 3-річних - 12,30%, 5-річних - 12,59%, 6-річних - 12,73%", - йдеться у повідомленні.

Нагадуємо:

Міністерство фінансів на аукціонах з продажу облігацій внутрішньої держпозики (ОВДП) 22 червня залучило до держбюджету в еквіваленті 11,4 млрд грн.

Міністерство фінансів на аукціонах з продажу облігацій внутрішньої держпозики (ОВДП) залучило до держбюджету 7,97 млрд грн, а також зменшило дохідність річних паперів.

На аукціоні з продажу облігацій внутрішньої держпозики 8 червня Мінфін залучив до держбюджету 19,1 млрд грн - це рекордний аукціон ОВДП у цьому році.

На аукціоні з продажу облігацій внутрішньої держпозики 1 червня до держбюджету залучили 15,86 млрд грн, дохідність паперів впала або залишилась незмінною.

На аукціоні з продажу облігацій внутрішньої держпозики 25 травня Міністерство фінансів залучило до бюджету 5,961 млрд грн.

Міністерство фінансів суттєво підвищило ставки розміщення облігацій внутрішньої державної позики на перших аукціонах після підвищення Національним банком облікової ставки з 6,5% до 7,5%.

Правління Національного банку ухвалило рішення підвищити облікову ставку до 7,5%річних.

Економічна правда