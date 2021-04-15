НБУ підвищив облікову ставку до 7,5% річних та переглянув прогноз інфляції

Правління Національного банку ухвалило рішення підвищити облікову ставку до 7,5% річних.

Про це повідомляє НБУ.

"Цей крок спрямований на поступове сповільнення інфляції в другому півріччі 2021 року та повернення її до цілі 5% уже в першому півріччі 2022 року.

У 1 кварталі 2021 року інфляція очікувано вийшла за межі цільового діапазону 5% ± 1 в. п., але відхилилася від нього суттєвіше, ніж передбачалося прогнозом, під дією переважно тимчасових факторів", - заявив на брифінгу голова НБУ Кирило Шевченко.

За його словами, за підсумками березня зростання споживчих цін у річному вимірі прискорилося до 8,5%, а базова інфляція - до 5,9%.

"Динаміка показників перевищила прогноз Національного банку України, опублікований в Інфляційному звіті за січень 2021 року.

З одного боку, стрімке прискорення інфляції зумовлювалося здебільшого тимчасовими чинниками – зростанням світових цін на продовольство та енергоносії. Пожвавлення глобальної економіки та ефекти від гірших врожаїв і далі підштовхували ціни вгору. Значний вплив також мала низька база порівняння.

З іншого, ‒ фундаментальний інфляційний тиск посилювався через подальше зростання споживчого попиту, зокрема за рахунок підвищення зарплат. Роздрібний товарооборот стабільно перевищував докризові рівні. У лютому він був на 5,6% більшим, ніж в аналогічному місяці минулого року. Унаслідок подорожчання товарів щоденного вжитку інфляційні очікування залишаються підвищеними", - додали в НБУ.

"З огляду на стрімке відновлення світової економіки та посилення інфляційного тиску, Національний банк України переглянув прогноз інфляції з 7% до 8% у 2021 році, але очікує її повернення до цілі 5% у першому півріччі 2022 року та подальшу стабілізацію на цьому рівні.

Пік інфляційного сплеску припаде на III квартал 2021 року. Утім, надходження на ринки нового врожаю, вичерпання ефекту від низької бази порівняння для окремих товарів, а також підвищення облікової ставки НБУ поступово розвернуть інфляційну динаміку. Восени інфляція почне знижуватися та повернеться до цільового діапазону 5% ± 1 в. п. в першому півріччі 2022 року, де й залишатиметься надалі", - підкреслили в регуляторі.

Прогноз НБУ передбачає збереження облікової ставки на рівні 7,5% до кінця року.

"З огляду на поточну інфляційну динаміку, цього має бути достатньо для приведення інфляції до цілі 5% у першому півріччі 2022 року. Водночас більш відчутне зростання фундаментального інфляційного тиску, ніж очікується зараз, та погіршення інфляційних очікувань можуть вимагати подальшого посилення монетарної політики.

Національний банк України готовий і надалі продовжувати цикл підвищення облікової ставки до рівня, який забезпечить повернення інфляції до цілі 5% у першому півріччі 2022 року", - додали в НБУ.

Зазначимо, що зміна облікової ставки є важливим сигналом для визначення банками процентних ставок за вкладами і позиками.

Вона впливає на вартість кредитів, що надаються Нацбанком комерційним банкам. Чим вона вища, тим дорожче обходяться банкам позики рефінансування, тим дорожче вони пропонують власні кредити, тим менше позичальників оформляють позики.

Коли інфляція та ризики макроекономічної нестабільності в країні посилюються, центральний банк повинен вжити заходи для стабілізації. Тоді НБУ підвищує облікову ставку та проводить жорстку монетарну політику. Це означає, що кредитувати вже більш ризиковано, тому ціна на гроші в економіці зростає.

При зменшенні інфляції та поліпшенні макроекономічної ситуації облікова ставка зазвичай знижується і це спричиняє поступове здешевлення депозитів та кредитів.

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Нагадаємо:

У березні правління Нацбанку ухвалило рішення щодо підвищення облікової ставки до 6,5% з огляду на пришвидшену інфляцію на початку 2021 року, регулятор готовий за потреби підвищувати ставку надалі.

Під час дискусії членів комітету з монетарної політики НБУ щодо облікової ставки 3 березня підвищення ставки із 6 до 6,5% підтримали 6 із 8 присутніх членів комітету.

Аналітики J.P. Morgan підтвердили прогноз росту ВВП України у 2021 році на 5,6% та очікують підвищення облікової ставки до 7%.

НБУ 15 квітня підвищить облікову ставку ще мінімум на 50 б.п. - до 7% річних, це підвищення буде не останнім у цьому році, вважають банкіри.

Еокномоічна правда