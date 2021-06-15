Мінфін на аукціонах продав держоблігацій на 8 мільярдів

Міністерство фінансів на аукціонах з продажу облігацій внутрішньої держпозики (ОВДП) залучило до держбюджету 7,97 млрд грн, а також зменшило дохідність річних паперів.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Було запропоновано п‘ять випусків цінних паперів в національній валюті і один випуск у євро.

Ставки та строки обігу гривневих облігацій були наступними:

1 рік за ставкою 10,97% (ставка впала на 2,2 в.п.);

1,5 роки за ставкою 11,30%;

2 роки за ставкою 12,00% (ставка зменшилася на 5 в.п.);

3 роки за ставкою 12,30%

5 років за ставкою 12,59% (ставка зросла на 7 в.п.).

Строк обігу облігацій запропонованих у євро становив 1 рік, дохідність – 2,50%. Віе їхнього продажу залучили 60,8 млн євро.

Від розміщення державних цінних паперів у гривні до бюджету було залучено 5,986 млрд гривень.

Нагадуємо:

На аукціоні з продажу облігацій внутрішньої держпозики 8 червня Мінфін залучив до держбюджету 19,1 млрд грн - це рекордний аукціон ОВДП у цьому році.

На аукціоні з продажу облігацій внутрішньої держпозики 1 червня до держбюджету залучили 15,86 млрд грн, дохідність паперів впала або залишилась незмінною.

На аукціоні з продажу облігацій внутрішньої держпозики 25 травня Міністерство фінансів залучило до бюджету 5,961 млрд грн.

Міністерство фінансів суттєво підвищило ставки розміщення облігацій внутрішньої державної позики на перших аукціонах після підвищення Національним банком облікової ставки з 6,5% до 7,5%.

Правління Національного банку ухвалило рішення підвищити облікову ставку до 7,5%річних.

Економічна правда