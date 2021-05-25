Мінфін продав держоблігацій майже на 6 мільярдів

На аукціоні з продажу облігацій внутрішньої держпозики 25 травня Міністерство фінансів залучило до бюджету 5,961 млрд грн.

Про це повідомляє прес-служба Мінфіну у Facebook.

Інвесторам запропонували 5 випусків цінних паперів у гривні.

"Строк обігу пропонованих державних облігацій - 6 місяців, 1 рік, 1,5 роки, 2 роки та 3 роки.

Середньозважена дохідність 6-місячних ОВДП склала 8,98%, 1-річних - 11,20%, 1,5-річних - 11,30%, 2-річних - 12,05%, 3-річних - 12,30%", - йдеться у повідомленні.

Нагадуємо:

На аукціоні з продажу облігацій внутрішньої держпозики 18 травня Міністерство фінансів залучило до бюджету 14,158 млрд грн.

На аукціоні з продажу облігацій внутрішньої держпозики 11 травня Міністерство фінансів залучило до бюджету 1,428 млрд грн.

На аукціоні з продажу облігацій внутрішньої держпозики 27 квітня Міністерство фінансів залучило до бюджету 10,36 млрд грн.

Міністерство фінансів суттєво підвищило ставки розміщення облігацій внутрішньої державної позики на перших аукціонах після підвищення Національним банком облікової ставки з 6,5% до 7,5%.

Правління Національного банку ухвалило рішення підвищити облікову ставку до 7,5% річних.

Мінфін 13 квітня залучив до держбюджету 1,590 млрд грн від розміщення ОВДП на аукціонах.

Економічна правда