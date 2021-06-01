Мінфін продав держоблігацій на 15,9 мільярда

На аукціоні з продажу облігацій внутрішньої держпозики до держбюджету залучили 15,86 млрд грн, дохідність паперів впала або залишилась незмінною.

Про це йдеться у даних Міністерства фінансів.

1 червня було запропоновано п‘ять випусків цінних паперів в національній валюті і два – в іноземній.

Строк обігу та ставки гривневих ОВДП, яких залучили на 6,012 млрд грн, були наступними:

3 місяці за ставкою 8,42% (- 6 бп)

1 рік за ставкою 11,2%

1,5 роки за ставкою 11,3%

2 роки за ставкою 12,04% (- 1 бп)

3 роки за ставкою 12,3%.

Однорічні доларові папери пропонували з дохідністю 3,7%, дворічні – 3,9%. Їх продали на 359 млн доларів.

Нагадуємо:

На аукціоні з продажу облігацій внутрішньої держпозики 25 травня Міністерство фінансів залучило до бюджету 5,961 млрд грн.

Міністерство фінансів суттєво підвищило ставки розміщення облігацій внутрішньої державної позики на перших аукціонах після підвищення Національним банком облікової ставки з 6,5% до 7,5%.

Правління Національного банку ухвалило рішення підвищити облікову ставку до 7,5%річних.

Економічна правда