Мінфін підвищив ставки за цінними паперами після підвищення облікової ставки

Міністерство фінансів суттєво підвищило ставки розміщення облігацій внутрішньої державної позики на перших аукціонах після підвищення Національним банком облікової ставки з 6,5% до 7,5%.

Про це йдеться в даних відомства.

Міністерство змогло залучити 4,59 млрд грн в порівнянні з "провальним" аукціоном минулого тижня, коли були задоволені заявки на 0,22 млрд грн.

Ставка відсікання 3-місячних ОВДП зросла з 7,77% два тижні тому до 8,5%, 12-місячних і 20-місячних – з 10,75% і 11,1% тиждень тому до 11,15% і 11,3 % відповідно.

Прибутковість "найдовших", 6-річних паперів також збільшилася – з 12,5% місяцем раніше до 12,75%.

Завдяки високому попиту на 12-місячні папери їх вдалося розмістити на 4,4 млрд грн. Ще 0,15 млрд грн приніс продаж 6-річних ОВДП. У той же час попит на 3-міс. і 20-міс. папери впав до мінімуму.

Середньозважена ставка на цих аукціонах зросла з 9,04% тижнем раніше до 11,18% при збільшенні середньозваженого терміну з 8 до 12 місяців.

Нагадуємо:

Правління Національного банку ухвалило рішення підвищити облікову ставку до 7,5% річних.

Економічна правда