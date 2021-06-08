ОВДП: Мінфін провів рекордний у цьому році аукціон – на 19 мільярдів

На аукціоні з продажу облігацій внутрішньої держпозики 8 червня Мінфін залучив до держбюджету 19,1 млрд грн - це рекордний аукціон ОВДП у цьому році.

Про це повідомляє прес-служба Мінфіну у Facebook.

Інвесторам запропонували 6 випусків цінних паперів у гривні та один випуск у доларах США.

"Строк обігу пропонованих державних облігацій в гривні - 6 місяців, 1 рік, 1,5 роки, 2 роки, 3 роки та 5 років. Строк обігу облігацій запропонованих у доларах США становить 1 рік .

Від розміщення державних цінних паперів в національній валюті до державного бюджету було залучено 14,161 млрд гривень", - йдеться у повідомленні.

При цьому, середньозважена дохідність 6-місячних ОВДП склала 8,99%, 1-річних - 11,19%, 1,5-річних - 11,30%, 2-річних - 12,05%, 3-річних - 12,30%.

"Вперше цього року Мінфін випустив новий довгостроковий інструмент із погашенням в травні 2026, попит на який перевищив пропозицію в більш, ніж в 2 рази.

Середньозважена дохідність нового 5-тирічного паперу склала 12,52%", - заявили у Мінфіні.

Водночас від розміщення номінованих в іноземній валюті ОВДП залучили 182 млн дол. Середньозважена ставка дохідності за 1-річними ОВДП в доларах США склала 3,70%.

Нагадуємо:

На аукціоні з продажу облігацій внутрішньої держпозики 1 червня до держбюджету залучили 15,86 млрд грн, дохідність паперів впала або залишилась незмінною.

На аукціоні з продажу облігацій внутрішньої держпозики 25 травня Міністерство фінансів залучило до бюджету 5,961 млрд грн.

Міністерство фінансів суттєво підвищило ставки розміщення облігацій внутрішньої державної позики на перших аукціонах після підвищення Національним банком облікової ставки з 6,5% до 7,5%.

Правління Національного банку ухвалило рішення підвищити облікову ставку до 7,5%річних.

Економічна правда