Новини 1 липня: запуск ринку землі, новий припис по Вітренку, податковий законопроєкт

Про запуск ринку землі. З 1 липня 2021 року громадяни України можуть легально купувати і продавати землю сільськогосподарського призначення.

Станом на 14:00 1 липня у реєстрі зареєстровано 33 нових угод відносно землі сільськогосподарського призначення.

Про новий припис по Вітренку. Нацагентство з питань запобігання корупції (НАЗК) 1 липня направило припис голові наглядової ради НАК "Нафтогаз України" Клер Споттісвуд, у якому вимагає припинити контракт з головою правління НАК Юрієм Вітренком як незаконний.

Голова правління "Нафтогазу" Юрій Вітренко заявив, що припис НАЗК суперечить законодавству і буде оскаржений в суді.

Про податковий законопроєкт. Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт №5600 про внесення змін до Податкового кодексу та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень.

Про ставку ПДВ для аграріїв. Верховна Рада на засіданні 1 липня ухвалила доопрацьований законопроєкт №5425-д у цілому, чим повернула аграріям ставку ПДВ у 20% на окремі види продукції.

Про пенсії. З 1 липня в Україні підвищуються пенсійні виплати у зв’язку з підвищенням прожиткового мінімуму.

Про олігархів. Народні депутати у першому читанні ухвалили президентський законопроєкт №5599 "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)".

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