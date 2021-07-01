В Україні стартував продаж сільськогосподарської землі

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З 1 липня 2021 року громадяни України можуть легально купувати і продавати землю сільськогосподарського призначення.

В ніч з 30 на 31 березня 2020 року депутати ухвалили законопроєкт 2178-10, який запроваджує ринок земель.

Закон скасовує дію мораторію на продаж землі сільськогосподарського призначення, який діяв, з перервами, з 1917 року.

Окрім держави та територіальних громад володіти землею зможуть громадяни України. Вони зможуть придбати не більше 100 гектарів "в одні руки".

Проте це не означає, що через пов'язаних осіб не можна буде купити більше. Треба буде лише пояснити походження коштів.

З 2024 року доступ до ринку с/г землі отримають юридичні особи, а максимальний обсяг володінь зросте до 10 тис га.

Іноземці зможуть купувати українські землі тільки після ухвалення відповідного рішення на загальнонаціональному референдумі. Коли він відбудеться – не відомо.

Незалежно від результатів референдуму, іноземці не зможуть купувати землю в 50-кілометровій зоні від державного кордону України.

Ніхто не може змусити власника продати землю. Згідно із соціологічними опитуваннями, переважна більшість нинішніх власників паїв не планує продавати свої ділянки. Право приватної власності на землю непорушне.

Зазначимо, що сільгоспземля займає понад 70% території країни.

За даними Держгеокадастру, площа зареєстрованих земельних ділянок дорівнює 32,3 млн га, з яких 19,9 млн га оформлені в оренду.

Виставити ділянки на продаж можуть 6,9 млн приватних власників, яким належить 27,6 млн га сільгоспземлі. Середній розмір ділянки – 4,5 га.

Держгеокадастр підрахував, що нормативна грошова оцінка 1 га ріллі становитиме від 21 тис грн до 34 тис грн в залежності від регіону.

За прогнозами Мінагрополітики, середня вартість гектара землі одразу після відкриття ринку становитиме близько 50 тис грн. Мінекономіки очікує, що далі земля щороку дорожчатиме на 10-15%.

Під забороною купівлі-продажу залишаються державні та комунальні сільськогосподарські землі.

Детальніше читайте у статті: Ринок відкривається з 1 липня: як купити або продати землю за новим законом

Економічна правда