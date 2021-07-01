Рада підтримала податковий законопроєкт уряду, який збільшує податкове навантаження

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Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт №5600 про внесення змін до Податкового кодексу та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень.

Документ підтримали 264 нардепи.

Проєкт пропонує удосконалити деякі положення Податкового кодексу у частині, що стосується, зокрема, загальних питань адміністрування податків, податків на прибуток підприємств, доходи фізичних осіб, додану вартість, акцизного та екологічного податків, рентної плати, плати за землю, умов перебування на спрощеній системі оподаткування.

Представляючи законопроєкт, міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що "останнім часом навколо цього законопроєкту відбувається багато інсцинуацій і політичних спекуляцій".

"Нібито влада хоче притиснути чесний бізнес, зібравши в них максимальні податки. Це не відповідає дійсності. Запропоновані зміни торкнуться лише представників бізнесу, які протягом багатьох років звикли керуватися нормами, що були виписані спеціально під них та для їх збагачення.

Це стосується, зокрема, протидії скруткам з ПДВ, ставки екологічного податку на викиди вуглецю, ставка оподаткування за користуваннями надрами...", - сказав Марченко.

За його словами, окремі ставки податків не переглядались з 2017 року - акцизний податкок на алкогольні напої, рента за користування стільниковим зв'язком та інші.

"За рахунок ліквідації схем доходи бюджету збільшаться на суму 50 млрд грн щорічно. Законопроєкт не вплине на пересічних громадян, малий бізнес, які працюють відкрито", - додав міністр.

"Зате деяким групам доведеться переглянути свої правила гри і почати сплачувати справедливі податки", - додав він.

Голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що Комітет рекомендував прийняти законопроєкт за основу.

Перед голосуванням голова ВР Дмитро Разумков заявив, що законопроєкт "викликав велику дискусію в залі".

"На мій погляд, комітет, м'яко кажучи, недопрацював з ним. Бо велика дискусія на рівні ОТГ, на рівні бізнесу і на рівні парламенту... Я звертаюсь до профільного комітету при підготовці до другого читання врахувати позицію і бізнесу, і місцевої влади, і своїх колег", - сказав Разумков.

Нагадуємо:

Кабмін на засіданні 12 травня проголосував за проєкт змін до Податкового кодексу, яким зокрема, збільшуються ставки податків та рентних платежів для великого бізнесу – найбільше зміни "вдарять" по імперії олігарха Ріната Ахметова.

Податковий комітет на засіданні 24 червня рекомендував Верховній Раді ухвалити "антиахметівський" законопроєкт №5600 у першому читанні та за основу.

Законопроєкт №5600 вносить зміни до Податкового кодексу. Вони стосуються екологічного податку, нерухомості, промисловості, енергетики тощо. Найбільше ці зміни вплинуть саме на імперію олігарха Ріната Ахметова.

ЕП раніше детально розповідала про цей податковий документ у статті:

Ахметов за все заплатить. Як Зеленський змусить олігархів платити більше податків: деталі таємного документа

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Але крім Ахметова вплив можуть відчути не лише олігархи. Про це ЕП також розповідала: Податкова реформа Зеленського на підході: хто ще заплатить, крім олігархів

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Економічна правда