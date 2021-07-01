Старт продажу сільгоспземлі: за півдня зареєстрували більше 30 угод

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Станом на 14:00 1 липня у реєстрі зареєстровано 33 нових угод відносно землі сільськогосподарського призначення.

Про це на прес-конференції заявив міністр юстиції Денис Малюська.

"Це перші угоди із землею сільськогосподарського призначення, укладені після зняття мораторію", - сказав міністр.

За його словами, широкомасштабна земельна реформа розпочне діяти лише з 2024 року.

"Зараз же настає етап "обмеженого ринку землі", коли придбавати землю можуть лише фізичні особи, і загальна площа таких ділянок не може перевищувати 100 га", - сказав Малюська.

Він додав, що буде здійснюватись перевірка джерел походження коштів на придбання ділянки у її потенційного власника.

Нагадаємо:

З 1 липня 2021 року громадяни України можуть легально купувати і продавати землю сільськогосподарського призначення.

Детальніше читайте у статті: Ринок відкривається з 1 липня: як купити або продати землю за новим законом

Економічна правда