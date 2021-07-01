Рада частково повернула аграріям ставку ПДВ 20%

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Верховна Рада на засіданні 1 липня ухвалила доопрацьований законопроєкт №5425-д у цілому, чим повернула аграріям ставку ПДВ у 20% на окремі види продукції.

Про це відомо з засідання Ради, закон підтримали у цілому 309 нардепів.

Ставку податку на додану вартість 20% повернули при оподаткуванні операцій з постачання на митній території України та ввезення на неї наступної сільгосппродукції:

0102 (велика рогата худоба, жива); 0103 (свині, живі), 0104 10 (вівці живі), 0401 (в частині молока незбираного), 1002 (жито), 1004 (овес), 1204 00 (насіння льону, подрiбнене або неподрiбнене), 1207 (насіння та плоди інших олійних культур, подрiбненi або неподрiбненi), 1212 91 (цукрові буряки).

Залишили ставку ПДВ 14% щодо операцій з постачання: 1001 (пшениця і суміш пшениці та жита (меслин), 1003 (ячмінь), 1005 (кукурудза), 1201 (соєві боби, подрiбненi або неподрiбненi), 1205 (насіння свиріпи або ріпаку, подрiбнене або неподрiбнене), 1206 00 (насіння соняшнику, подрiбнене або неподрiбнене).

Нагадуємо:

У Раді зареєстрували 2 законопроєкти щодо повернення ставки ПДВ для видів сільськогосподарської продукції до минулої стандартної ставки в 20%.

Мінагрополітики пропонує встановити ставку 14% ПДВ на всі види сільгосппродукції без виключень для здешевлення соціально значимих продуктів харчування.

Верховна Рада 17 грудня підтримала у другому читанні та в цілому законопроєкт №3656, який, зокрема, передбачає зниження ставки ПДВ для певних сфер агросектору із 20% до 14%.

Експерти вважають, що ухвалений Радою законопроєкт суперечить принципам співпраці з МВФ та не відповідає положенням Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

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Економічна правда