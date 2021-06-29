Новини 29 червня: транзит газу, тариф на електроенергію, ремонт доріг в обхід Prozorro

Про транзит. "Газпром" на аукціоні знову відмовився бронювати на липень додаткову транзитну потужність України обсягом 63,7 млн кубометрів газу на добу.

Про обхід Prozorro. Президент Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає ремонт аеропортів і доріг в обхід процедури закупівель через Prozorro.

Про Смілянського. Наглядова рада АТ "Укрпошта" подовжила контракт генерального директора Ігоря Смілянського ще на два роки - до 30 червня 2023 року.

Про податок на Google. Президент Володимир Зеленський підписав закон щодо оподаткування електронних послуг нерезидентів, який Верховна Рада ухвалила 3 червня.

Про тіньову економіку. У 2020 році рівень тіньової економіки за попередніми розрахунками становив 30% обсягу офіційного ВВП, що на 3 в.п. перевищує рівень 2019 року.

Про програму уряду. Кабінет Міністрів розробив нову Програму дій до 2024 року – тепер вона втричі більша і охоплює цілі від інфраструктури до енергетики, бізнесу та інвестицій.

Про тариф на електроенергію. Кабмін продовжив дію спецзобов'язань на учасників ринку електроенергії до 1 серпня, відтак до цієї дати тариф для населення залишиться на рівні 1,68 грн за КВт-год.

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Зеленський підписав "податок на Google": чи подорожчає для українців Netflix, Apple, Google та Facebook

Напередодні Верховна Рада ухвалила законопроєкт, який зобов'яже світових техногігантів сплачувати ПДВ за надання електронних послуг в Україні. Чи може це призвести до зростання цін на їхні послуги для українців.