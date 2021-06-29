"Останній термін": Смілянський керуватиме "Укрпоштою" ще два роки

Наглядова рада АТ "Укрпошта" подовжила контракт генерального директора Ігоря Смілянського ще на два роки - до 30 червня 2023 року.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

Зазначається, що кандидатуру діючого гендиректора одноголосно підтримали всі члени наглядової ради, включаючи представників акціонера Укрпошти - Міністерства інфраструктури України.

"Укрпошта знаходиться у критично важливому моменті свого існування: незабаром компанія стане повноправним гравцем на банківському ринку та задіє масштабні інвестиції в 100 млн євро від міжнародних фінансових установ на розвиток інфраструктурних проектів (1850 авто для пересувних відділень, 7 сортувальних центрів).

На цьому етапі наглядова рада вважає, що стабільність компанії є першочерговою умовою для досягнення цих амбіційних цілей. Тому наглядова рада одноголосно, відповідно до статуту компанії, вирішила продовжити трудовий договір чинного генерального директора. Також це вотум довіри до професіоналізму Ігоря Смілянського у впровадженні нагальних завдань акціонерного товариства", - заявив голова наглядової ради Беноіт Плеска.

"Змінювати важче, ніж створювати нове. За ці п’ять років мені вдалося зібрати в Укрпошті сильну команду управлінців і запустити під їхнім керівництвом низку реформ. Зараз потрібно довести ці реформи до логічного результату, і я вдячний наглядовій раді, міністру інфраструктури та президенту за постійну підтримку, довіру і можливість довести розпочате до кінця.

Бо попереду в Укрпошти ще відкриття поштового банку, будівництво сучасних сортувальних центрів та повна цифровізація країни з запуском пересувних відділень у найвіддаленіші населені пункти. Ці завдання покладені в основу стратегії 2022-2026, яку ми презентуємо вже восени", - сказав Смілянський.

"За п’ять років роботи Ігоря Смілянського на посаді генерального директора Укрпошти компанії вдалося вперше за довгий час вийти в значний прибуток. Укрпошта суттєво оновила автопарк, покращила якість сервісу, запустила нові комерційні поштові продукти, які дозволили компанії збільшити прибутки, стала 5-тим в Україні провайдером послуг з прийому платіжних карток за кількістю POS-терміналів, а також суттєво покращила міжнародні рейтинги України серед операторів поштового зв’язку та отримала приз кращої пошти світу у 2019 році в 2-х категоріях.

Також було розпочато кілька масштабних стратегічних проектів, покликаних покращити роботу Укрпошти: запуск пересувних відділень в рамках повної діджиталізації Укрпошти, залучено інвестиційні кошти для будівництва сучасних сортувальних центрів та хабів", - додає прес-служба компанії.

Зазначається, що 2020 рік Укрпошта закінчила з прибутком в 165 млн грн, половину з яких перерахувала до державного бюджету у якості дивідендів. Також Укрпошта сплатила за минулий рік 3 млрд грн податків та зборів.

Смілянський у Facebook додав, що цей термін на посаді гендиректора "Укрпошти" стане для нього останнім.

"У мене і команди багато планів (про них напишу 1 липня) і лише 2 роки, щоб все встигнути, адже це мій останній термін на цій посаді. Так, останній.

Я віддаю собі звітність, що для когось сьогоднішні новини - привід для радості, для когось - для печалі, а хтось вже деякий час приміряє моє крісло або приміряє мене до іншого. Я спокійно ставлюся і до першого, і до другого. СЕО, як і футбольних тренерів, можуть замінити в будь-який момент. Але я радий, що сьогодні прийняте саме таке рішення", - написав він.

Нагадуємо:

Кабмін на засіданні 16 червня ухвалив зміни до постанови, якою дозволив призначати генерального директора "Укрпошти" поза конкурсом через наглядову раду підприємства.

Ігор Смілянський став генеральним директором ПАТ "Укрпошта" у 2018 році, з ним уклали контракт на три роки – до 30 червня 2021 року.

До цього два роки він обіймав дану посаду в статусі виконуючого обов'язки.

Економічна правда