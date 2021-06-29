Всі розділи
Укр / Рус

Зеленський підписав закон, який дозволяє ремонт аеропортів і доріг в обхід Prozorro

Вівторок, 29 червня 2021, 15:40
 

Президент Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає ремонт аеропортів і доріг в обхід процедури закупівель через Prozorro.

Про це повідомляється на сайті Ради.

Зокрема, закон дозволяє обрати підрядника на будівництво Великої кільцевої дороги навколо Києва без тендеру на Prozorro – вартість робіт оцінюють щонайменше у 85 мільярдів гривень.

Законом також дозволяється закупівля без тендерів робіт і послуг на 5,4 млрд грн для підготовки і проведення заходів щодо відзначення 30-ї річниці незалежності Украіни. Йдеться, зокрема, про модернізацію аеропортів в Вінниці, Дніпрі, Одесі, Рівному, Херсоні та Закарпатті.

Ці закупівлі можуть проводитися не через тендери, а за допомогою переговорної процедури.

Як зазначається на сторінці відповідного законопроєкту №5309 на сайті Верховної Ради, документ повернуто з підписом президента 25 червня.

Нагадаємо:

Верховна Рада на засіданні 3 червня ухвалила законопроєкт 5309, яким дозволила обрати підрядника на будівництво Великої кільцевої дороги навколо Києва без тендеру на Prozorro – вартість робіт оцінюють щонайменше у 85 мільярдів гривень.

Раніше ЕП опублікувала висновок Мінфіну, де вказувалось, що  Кабінет Міністрів хоче витратити до 30-ї річниці незалежності України 5 423,2 мільйона гривень.

У Кабінеті міністрів зазначили, що витрати у 5 423,2 мільйона гривень, передбачені до 30-ї річниці незалежності України, крім святкових урочистостей включають масштабні інфраструктурні проєкти.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Зеленський дороги інфраструктура законодавство

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Президент підписав закон про "податок на Google" 29 червня 2021, 09:35
Зеленський підписав закон про посилення габаритно-вагового контролю 29 червня 2021, 09:00
Зеленський подякував ЄС за згоду на підписання угоди про "відкрите небо" 28 червня 2021, 15:30
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!