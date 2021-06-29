Зеленський підписав закон, який дозволяє ремонт аеропортів і доріг в обхід Prozorro
Президент Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає ремонт аеропортів і доріг в обхід процедури закупівель через Prozorro.
Про це повідомляється на сайті Ради.
Зокрема, закон дозволяє обрати підрядника на будівництво Великої кільцевої дороги навколо Києва без тендеру на Prozorro – вартість робіт оцінюють щонайменше у 85 мільярдів гривень.
Законом також дозволяється закупівля без тендерів робіт і послуг на 5,4 млрд грн для підготовки і проведення заходів щодо відзначення 30-ї річниці незалежності Украіни. Йдеться, зокрема, про модернізацію аеропортів в Вінниці, Дніпрі, Одесі, Рівному, Херсоні та Закарпатті.
Ці закупівлі можуть проводитися не через тендери, а за допомогою переговорної процедури.
Як зазначається на сторінці відповідного законопроєкту №5309 на сайті Верховної Ради, документ повернуто з підписом президента 25 червня.
Нагадаємо:
Верховна Рада на засіданні 3 червня ухвалила законопроєкт 5309, яким дозволила обрати підрядника на будівництво Великої кільцевої дороги навколо Києва без тендеру на Prozorro – вартість робіт оцінюють щонайменше у 85 мільярдів гривень.
Раніше ЕП опублікувала висновок Мінфіну, де вказувалось, що Кабінет Міністрів хоче витратити до 30-ї річниці незалежності України 5 423,2 мільйона гривень.
У Кабінеті міністрів зазначили, що витрати у 5 423,2 мільйона гривень, передбачені до 30-ї річниці незалежності України, крім святкових урочистостей включають масштабні інфраструктурні проєкти.
Економічна правда
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