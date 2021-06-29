Президент підписав закон про "податок на Google"

Президент Володимир Зеленський підписав закон щодо оподаткування електронних послуг нерезидентів, який Верховна Рада ухвалила 3 червня.

Про це повідомляє Офіс президента.

"Документ визначає особливий порядок оподаткування податком на додану вартість компаній-нерезидентів, що надають електронні послуги особам, які проживають на території України. Це дасть змогу збільшити надходження до державного бюджету від ПДВ.

Такі правила оподаткування вже стають звичною практикою в іноземних державах, наприклад у країнах Європейського Союзу, Австралії, Білорусі, Казахстані тощо", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що іноземні компанії, які постачають українцям електронні послуги, будуть зобов'язані зареєструватися платниками податку на додану вартість за спрощеною процедурою через спеціальний електронний сервіс, якщо загальна сума від здійснення відповідних операцій перевищує 1 млн грн на рік. Нерезиденти складатимуть спрощену звітність в електронній формі державною або англійською мовою.

Водночас, згідно з документом, від сплати ПДВ звільняються операції з постачання послуг з дистанційного навчання через Інтернет, якщо ця мережа використовується виключно як засіб комунікації між викладачем і слухачем.

"Також від податку на додану вартість звільнено операції з постачання освітніх послуг шляхом доступу до публічних освітніх, наукових та інформаційних ресурсів у мережі Інтернет з галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, якщо їхнє проведення та надання не потребує участі людини", - додали в ОП.

Крім цього, з 1 січня 2022 року скасовується ПДВ при оплаті українськими компаніями послуг з виробництва або розповсюдження реклами за кордоном.

Нагадаємо:

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У лютому Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт №4184, який зобов’яже інтернет-гігантів, які працюють в Україні, сплачувати податки до українського держбюджету.

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Економічна правда