Уряд продовжив тариф за електроенергію для населення до серпня 

Кабмін своєю постановою продовжив дію спецобов’язків на учасників ринку електроенергії до 1 серпня, відтак до цієї дати тариф для населення залишиться на рівні 1,68 грн за КВт-год.

Про це відомо з постанови №659 на сайті уряду.

Раніше Міненерго ініціювало відповідне продовження терміну дії поточного ПСО. Це було пов’язано з тим, що наразі відомство не може визначити точну суму коштів, яку потребує ринок для його стабільної роботи.

Відтак, поточні умови діятимуть до 1 серпня. Проте Міненерго повинно представити нову модель ПСО, що враховуватиме всі питання забезпечення населення електроенергією, зокрема щодо формування тарифів в залежності від обсягів споживання.

ПСО - покладання спеціальних обов’язків на учасників ринку електричної енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії.

Нагадуємо:

Міністерство енергетики ініціювало продовження терміну дії чинного ПСО (покладання спеціальних обов’язків на учасників ринку електричної енергії) до 1 серпня.

Раніше Кабмін не змінив тариф на електроенергію для населення, залишивши ціну на рівні 1 грн 68 коп за кВт/год. Уряд продовжив механізм дії покладених соціальних обов'язків (ПСО) до 30 червня.

Повідомлялось, що Міненерго представить до 1 липня 2021 року нову модель спеціальних зобов'язань (ПСО) щодо забезпечення електроенергією населення.

Економічна правда