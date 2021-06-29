"Газпром" відмовився бронювати додаткові потужності України для транзиту газу
"Газпром" на аукціоні 29 червня знову відмовився бронювати на липень додаткову транзитну потужність України обсягом 63,7 млн кубометрів газу на добу.
Про це повідомляє Інтерфакс.
У "Газпрому" на 2021 рік діє довгострокове бронювання українських потужностей обсягом 40 млрд куб. м - це 109 млн куб. м на добу. Ще 15 млн куб. м твердих потужностей заброньовано додатково на аукціоні 21 червня - загалом 124 млн куб. м на добу.
У червні "Газпром" прокачує через Україну в середньому по 124 млн куб. м на добу, тобто повністю вибирає заброньований обсяг. У разі, якщо аукціон потужності проходить з реалізацією у 100%, може бути організовано аукціон на переривані потужності.
Раніше цього року "Газпром" не бронював переривані потужності - так було з аукціонами на травень і на червень.
Однак на липень призначено планові ремонти на головних експортних магістралях концерну: "Північний потік" (170 млн куб. м на добу) стане на щорічну профілактику з 13 до 23 липня, "Ямал-Європа" (близько 100 млн куб. м на добу) - з 6 до 10 липня.
Баланс газового ринку Європи стає дедалі більш напруженим через невластиве сезонній закономірності падіння поставок СПГ. Через планові ремонти знижуються і поставки трубопровідного газу.
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