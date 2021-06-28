Вітренко прокоментував можливість повернення на роботу в Кабмін

Юрій Вітренко фото: ЕП

Голова правління "Нафтогазу" Юрій Вітренко заявив, що поки не думає про повернення на роботу в Кабмін, за його словами, амбіцій щодо публічної політики наразі у нього немає.

Про це Вітренко сказав в ефірі каналу "Україна 24", коментуючи можливість свого повернення на роботу в Кабмін, зокрема на посаду прем'єр-міністра.

"По-перше, у мене поки вистачає проблем на моїй теперішній посаді. Багато чого треба зробити на цій посаді, щоб показати результат, щоб робота ефективних менеджерів принесла користь для всіх українців.

Щодо роботи в уряді, то, по-перше, я там трохи попрацював, не можу сказати, що там медом намазано і хочеться туди повернутися. Люди, які йдуть на це, вони чесні й хочуть там щось напрацювати - це така певна Голгофа. Поки я про це не думаю, поки концентруюся на "Нафтогазі", - відповів він на питання, чи готовий він очолити уряд, наприклад, восени.

"Амбіцій щодо публічної політики наразі у мене немає. Я б для себе планував, що, можливо, років за 10 я в політику повернуся. Але поки мені вистачає інших викликів", - додав він.

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"Ми орієнтуємось на оцінку громадян України, а не міжнародних партнерів". Голова НАЗК Новіков про вимогу звільнити Вітренка

Нагадуємо:

Окружний адмінсуд Києва задовольнив заяву про забезпечення адміністративного позову прем'єра Дениса Шмигаля, зупинивши дію припису НАЗК по Юрію Вітренку до набрання законної сили рішення у справі за позовом Шмигаля.

Повідомлялось, що прем'єр Денис Шмигаль хоче оскаржити припис НАЗК по голові правління "Нафтогазу" Юрію Вітренку - відповідний позов надійшов до Окружного адміністративного суду міста Києва.

Уряд зобов’язався до 15 червня 2021 року надати остаточне рішення щодо припинення повноважень голови НАК "Нафтогаз" Юрія Вітренка у зв’язку з приписом Національного агентства запобігання корупції, наглядова рада ініціює відсторонення.

Юридичний департамент НАК "Нафтогаз України" заявляє, що припис НАЗК щодо голови правління компанії Юрія Вітренка є необґрунтованим та не відповідає вимогам законодавчих актів.

Міністр юстиції Денис Малюська заявив, що Кабмін найближчим часом оскаржить в суді припис НАЗК про скасування рішення призначити головою НАК "Нафтогаз України" Юрія Вітренка.

Голова НАЗК Олександр Новіков вніс Кабміну припис про усунення порушень ст. 26 ЗУ "Про запобігання корупції", відповідно до припису розпорядження уряду про призначення голови правління "Нафтогазу" Юрія Вітренка і контракт з ним мають бути скасовані як незаконні. Вітренко заявляє, що припис незаконний.

Кабмін призначив з 29 квітня в.о. міністра енергетики Юрія Вітренка головою правління "Нафтогазу".