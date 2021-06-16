Юристи "Нафтогазу" кажуть, що припис НАЗК по Вітренку є необґрунтованим

Юридичний департамент НАК "Нафтогаз України" заявляє, що припис НАЗК щодо голови правління компанії Юрія Вітренка є необґрунтованим та не відповідає вимогам законодавчих актів.

Про це повідомляє Департамент з інтегрованих комунікацій НАК.

У "Нафтогазі" підтвердили, що голова наглядової ради Клер Споттісвуд скликає позачергове засідання наглядової ради, щоб обговорити відсторонення Юрія Вітренка від виконання обов'язків голови правління компанії в зв’язку з приписом НАЗК про невідповідність його призначення ЗУ "Про запобігання корупції".

Також у компанії додали, що Споттісвуд обговорила ситуацію з урядом, і прем'єр зобов’язався прийняти остаточне рішення, у тому числі вирішити питання щодо припинення строку дії контракту з Вітренком протягом 10 робочих днів, починаючи з 15 червня 2021 року.

Водночас Вітренко відзначив, що наглядова рада інформацію щодо припису НАЗК з ним не обговорювала. Він вважає припис НАЗК таким, що суперечить букві та духу закону та є прикладом "вибіркового правосуддя".

"На думку юридичного департаменту НАК "Нафтогаз України", припис є необґрунтованим та не відповідає вимогам законодавчих актів.

Також юристи Нафтогазу звертають увагу, що виконання однієї з вимог припису (скасувати пункт 9 розпорядження Кабінету Міністрів України від 28.04.2021 №370-р.) призведе до скасування рішення загальних зборів компанії про уповноваження міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства на підписання цивільно-правових договорів із членами наглядової ради", - йдеться у позиції юристів компанії.

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"Ми орієнтуємось на оцінку громадян України, а не міжнародних партнерів". Голова НАЗК Новіков про вимогу звільнити Вітренка

Нагадуємо:

Уряд зобов’язався до 15 червня 2021 року надати остаточне рішення щодо припинення повноважень голови НАК "Нафтогаз" Юрія Вітренка у зв’язку з приписом Національного агентства запобігання корупції, наглядова рада ініціює відсторонення.

Міністр юстиції Денис Малюська заявив, що Кабмін найближчим часом оскаржить в суді припис НАЗК про скасування рішення призначити головою НАК "Нафтогаз України" Юрія Вітренка.

Голова НАЗК Олександр Новіков вніс Кабміну припис про усунення порушень ст. 26 ЗУ "Про запобігання корупції", відповідно до припису розпорядження уряду про призначення голови правління "Нафтогазу" Юрія Вітренка і контракт з ним мають бути скасовані як незаконні. Вітренко заявляє, що припис незаконний.

Кабмін призначив з 29 квітня в.о. міністра енергетики Юрія Вітренка головою правління "Нафтогазу".

Економічна правда