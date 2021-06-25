Шмигаль доручив профільним міністерствам видати роз'яснення щодо запуску ринку землі

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив профільним міністерствам і відомствам видати роз'яснення щодо ринку землі, роботи нотаріусів та максимально сприяти у розв’язанні питань, які виникатимуть в українців.

Про це він написав у Telegram за підсумками підготовчої наради з представниками міністерств, Офісу президента, секретарем РНБО та членами профільних комітетів Верховної Ради.

"З 1 липня українці зможуть реалізувати своє законне право та самостійно розпоряджатися земельними ділянками. Тому дав завдання всім міністерствам приділити особливу увагу цьому процесу.

Також доручив Мінагро, Мін’юсту та Державній податковій службі видати роз’яснення щодо ринку землі, роботи нотаріусів та максимально сприяти у розв’язанні питань, які виникатимуть в українців", - написав Шмигаль.

Нагадаємо:

Уряд вніс деякі зміни в порядок ведення держреєстру речових прав на нерухоме майно, що дозволить забезпечити повністю коректну процедуру продажу, правильне оформлення всіх відомостей у реєстрі.

Кабмін затвердив порядок перевірки щодо покупця землі з боку нотаріусів, у тому числі - перевірки щодо наявної у покупця землі, щоб не було перевищення встановлених лімітів.

Президент Володимир Зеленський заявив, що люди вже менше бояться земельної реформи і "з 1 липня не поїде на потягах земля в інші країни світу".

31 березня 2020 року Верховна Рада ухвалила закон про обіг земель сільськогосподарського призначення - відповідно до закону, 1 липня 2021 року скасовується дія мораторію на продаж аграрної землі.

Президент Володимир Зеленський підписав закон №2194 щодо проведення земельної децентралізації, а також заявив, що за часи мораторію на продаж землі деякі політики і бізнесмени вкрали у держави землю площею майже 2 півострови Крим.

Міністр аграрної політики Роман Лещенко заявив, що до людей, які займалися земельними махінаціями, будуть застосовані санкції РНБО.

Реалізація земельної реформи додасть у бюджети різних рівнів близько 2 млрд доларів або близько 1,5% ВВП, заявив радник голови Офісу президента Тимофій Милованов.

Економічна правда