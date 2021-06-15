Зеленський про ринок землі: З 1 липня земля не поїде на потягах в інші країни

Президент Володимир Зеленський заявив, що люди вже менше бояться земельної реформи і "з 1 липня не поїде на потягах земля в інші країни світу".

Про це він сказав в інтерв'ю українським телеканалам.

"Я вважаю, вже менше бояться земельної реформи. Вже бачуть, що у нікого нічого не забрали. А з 1 липня у людей вже буде можливість бути власниками землі. І, думаю, що з 1 липня не поїде на потягах земля в інші країни світу, я думаю, вона вся залишиться.

Я думаю, ніяких сюрпризів не буде. Там багато що треба зробити, земельна реформа і всі ці законодавчі ініціативи - це початок, багато підзаконних актів, реєстри, кадастри тощо - немає ще всієї програми зрошення... Багато речей, але початок є цієї реформи", - сказав президент.

"Люди заспокоюються, коли бачать, що ніхто ні у кого нічого не забрав. Мені здається, це важливо. Будуть якісь перепони, якісь проблеми - буває, будь-яку проблемну ситуацію можна виправити, якщо є бажання", - додав він.

Нагадаємо:

31 березня 2020 року Верховна Рада ухвалила закон про обіг земель сільськогосподарського призначення - відповідно до закону, 1 липня 2021 року скасовується дія мораторію на продаж аграрної землі.

Президент Володимир Зеленський підписав закон №2194 щодо проведення земельної децентралізації, а також заявив, що за часи мораторію на продаж землі деякі політики і бізнесмени вкрали у держави землю площею майже 2 півострови Крим.

Міністр аграрної політики Роман Лещенко заявив, що до людей, які займалися земельними махінаціями, будуть застосовані санкції РНБО.

Реалізація земельної реформи додасть у бюджети різних рівнів близько 2 млрд доларів або близько 1,5% ВВП, заявив радник голови Офісу президента Тимофій Милованов.

Економічна правда