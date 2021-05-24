Земельна реформа збільшить ВВП на 1,5% – Милованов

Реалізація земельної реформи додасть у бюджети різних рівнів близько 2 млрд доларів або близько 1,5% ВВП.

Про це на форумі "Україна 30. Земля" під час панелі "Напередодні запуску ринку землі" заявив президент КШЕ, ексміністр економіки, радник голови Офісу президента Тимофій Милованов, передає "Укрінформ".

"З моєї точки зору, реформа повільна і обрізана. Економічний розвиток буде повільнішим. Але він все одно буде. За нашими розрахунками (Київської школи економіки), навіть такий варіант реформи в наступні роки додасть приблизно 2 млрд дол. Тобто близько 1,5% ВВП", - сказав Милованов.

За його словами, реформа дозволить тим людям, які сьогодні працюють і мають землю в своїй власності, отримувати фінансування під заставу цієї землі за білими, а не за сірими схемами.

За словами Милованова, це важливо, бо дозволить підняти продуктивність виробництва на землі і "потроху ставати всім багатшими".

"І місцевим громадам, тому що вони будуть збирати більше податків. І отримуватимуть більше інвестицій в землю", - додав радник голови ОПУ.

Милованов зазначив, що "дуже позитивно" дивиться на "цю історію" і сподівається, що все буде добре.

Він додав, що потрібно буде пильно слідкувати за тим, щоб при запуску земельної реформи не було рейдерства та інших зловживань. Але, на його думку, обмеження купівлі в одні руки 100 тис га сільськогосподарської землі допоможе правоохоронцям вчасно реагувати на можливі зловживання.

"Ця реформа з обмеженням 100 га землі в одні руки гарантує, що якщо і будуть намагатися захопити землю, це будуть робити через якихось людей, в них обмежені обсяги будуть, треба мати систему підставних осіб - це Міністерство юстиції і правоохоронні органи побачать в реєстрах.

Будем моніторити, як земля передається", - запевнив радник глави ОП.

Нагадаємо:

Президент Володимир Зеленський підписав закон №2194 щодо проведення земельної децентралізації, а також заявив, що за часи мораторію на продаж землі деякі політики і бізнесмени вкрали у держави землю площею майже 2 півострови Крим.

Міністр аграрної політики Роман Лещенко заявив, що до людей, які займалися земельними махінаціями, будуть застосовані санкції РНБО.