Тиждень до запуску ринку землі: Кабмін вніс зміни до порядку ведення держреєстру

Мінагрополітики

Уряд вніс деякі зміни в порядок ведення держреєстру речових прав на нерухоме майно, що дозволить забезпечити повністю коректну процедуру продажу, правильне оформлення всіх відомостей у реєстрі.

Про це повідомив прем'єр Денис Шмигаль.

"Зростанню економіки буде сприяти й ще одна історична реформа, яка буде запущена вже через тиждень - ми говоримо про запуск ринку землі. Сьогодні внесем деякі зміни в порядок ведення державного реєстру речових прав на нерухоме майно, це дозволить забезпечити повністю коректну процедуру продажу, правильне оформлення всіх відомостей у реєстрі.

Аграрії, які багато років працюють на землі, отримають переважне право її викупу. В той же час, усі угоди купівлі-продажу будуть перевірятись на дотримання вимог закону", - сказав Шмигаль, відкриваючи засідання.

Згодом уряд затвердив внесення відповідних змін.

За словами прем'єра, Міністерство аграрної політики має забезпечити необхідний рівень інформування, "щоб люди на місцях розуміли всі переваги земельної реформи".

"Ринок землі - це про справедливість, коли громадяни України нарешті зможуть вільно розпоряджатись своїм майном, як це передбачено Конституцією. І так само ринок землі - це про економічний розвиток держави і успішність українських аграріїв", - додав він.

Нагадаємо:

Кабмін затвердив порядок перевірки щодо покупця землі з боку нотаріусів, у тому числі - перевірки щодо наявної у покупця землі, щоб не було перевищення встановлених лімітів.

Президент Володимир Зеленський заявив, що люди вже менше бояться земельної реформи і "з 1 липня не поїде на потягах земля в інші країни світу".

31 березня 2020 року Верховна Рада ухвалила закон про обіг земель сільськогосподарського призначення - відповідно до закону, 1 липня 2021 року скасовується дія мораторію на продаж аграрної землі.

Президент Володимир Зеленський підписав закон №2194 щодо проведення земельної децентралізації, а також заявив, що за часи мораторію на продаж землі деякі політики і бізнесмени вкрали у держави землю площею майже 2 півострови Крим.

Міністр аграрної політики Роман Лещенко заявив, що до людей, які займалися земельними махінаціями, будуть застосовані санкції РНБО.

Реалізація земельної реформи додасть у бюджети різних рівнів близько 2 млрд доларів або близько 1,5% ВВП, заявив радник голови Офісу президента Тимофій Милованов.

Економічна правда