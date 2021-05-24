Зеленський підписав закон про передачу земель "на місця" і покритикував попередників

Президент Володимир Зеленський підписав закон №2194 щодо проведення земельної децентралізації, а також заявив, що за часи мораторію на продаж землі деякі політики і бізнесмени вкрали у держави землю площею майже 2 півострови Крим.

Про це він сказав під час виступу на форумі "Україна 30. Земля".

Президент, зокрема, розкритикував дії попередників, за його словами, з їхнього боку "було все що завгодно, окрім справ".

"Я хочу розставити всі крапки над і у питаннях що було, що зроблено і що буде далі. Майже 20 років з боку влади було все що завгодно, окрім справ. Вони обіцяли, маніпулювали, навіть їли землю на трибуні ВР, лякали, що землю вагонами вивезуть за кордон, але, найстрашніше, вони позбавили 7 млн громадян їх конституційного права - права власності на землю.

Люди не могли розпоряджатися землею, не могли продавати, купувати її, як це робиться у багатьох країнах. Для українців діяв мораторій, як у Венесуелі або Північній Кореї, За часи мораторію померли майже 1 млн землевласників, а вартість гектара сільгоспземлі стала найнижчою у Європі", - сказав Зеленський.

"Колишні парламенти не змогли не те що провести земельну реформу, а навіть розпочати обговорення законів. Натомість їм вдалося, на мою думку, інше: вони всередині країни фактично утворили офшор площею понад 8 млн га.

Це сірий тіньовий ринок, де землю купували, продавали і заробляли мільйони без сплати податків, офіційного працевлашутвання і соціальних гарантій для людей", - додав він.

За його словами, за попередніми підрахунками, було присвоєно близько 5 млн га державних земель.

"У 2014 році Росія анексувала у нашої держави Крим. За роки мораторію деякі політики і бізнесмени вкрали у держави землю, яка дорівнює площі майже двох півостровів Крим. Безумовно, ми зробимо все, щоб повернути і те, і інше", - додав він.

Також президент похвалився, що, за його словами, було зроблено.

"Прозорий ринок землі - це те, що ми обіцяли і те, що ми робимо. 31 березня 2021 року Рада ухвалила закон про запровадження обігу земель. Це був наш перший потужний крок вперед", - сказав він.

Зеленський додав, що у квітні 2021 року Рада нарешті ухвалила останні, ключові закони, потрібні для повноцінного старту прозорого ринку землі: закон № 2195, який запроваджує електронні аукціони з купівлі-продажу землі, і закон № 2194, який "докорінно змінює землеустрій нашої держави і який називають "земельною конституцією".

Закон №2194 передбачає передачу земель державної власності за межами населених пунктів (окрім земель, які потрібні державі для виконання її функцій) до комунальної власності сільських, селищних, міських рад.

"Це закон, який чітко закріплює, що продавати та купувати землю можуть виключно українці, і закон, який я з великою радістю саме тут і саме зараз хочу підписати", - сказав Зеленський, підписавши закон під час виступу.

Нагадаємо:

Верховна Рада на засіданні 28 квітня у другому читанні та в цілому ухвалила закон №2194 щодо проведення земельної децентралізації – він є ключовим для проведення земельної реформи.

Законопроєкт №2194 регулює передачу земель "на місця" громадам. Він має виправити юридичні колізії роботи ринку землі, а також врегулювати реалізацію переважного права орендаря на купівлю та електронні земельні торги.

Розгляд документу тривав понад місяць – його розпочали 16 березня, проте голосування у другому читанні відбулося лише 28 квітня. Це сталося через кількість поданих нардепами правок – їх налічувалося понад 3 тисячі.

Верховна Рада відхилила всі 12 проєктів постанов про скасування свого рішення щодо прийняття законопроєкту про передання земель, що перебувають у держвласності, в комунальну власність.

Економічна правда