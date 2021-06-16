Ринок землі: уряд затвердив порядок перевірки покупця з боку нотаріусів

Кабмін затвердив порядок перевірки щодо покупця землі з боку нотаріусів, у тому числі - перевірки щодо наявної у покупця землі, щоб не було перевищення встановлених лімітів.

Відповідне рішення ухвалили на засіданні уряду 16 червня.

"Одна з вкрай важливих реформ на шляху розвитку ринкових відносин та створення нових конкурентних ринків - це запуск ринку землі. Залишилось 2 тижні дії мораторію, і через ці 2 тижні Україна стане ще на крок ближче до успішних країн, де громадяни можуть вільно розпоряджатися своїм майном", - скзаав Шмигаль, відкриваючи засідання.

За його словами, уряд і Верховна Рада запровадили низку запобіжників від зловживань на ринку.

Зокрема, землю зможуть купувати лише фізичні особи українці, і в розмірі не більш як 100 гектарів.

"Усі оплати відбуватимуться лише в безготівковій формі. Проводитиметься фінансовий моніторинг", - додав прем'єр.

Також уряд затвердив порядок перевірки щодо покупця землі з боку нотаріусів.

"Сьогодні уряд затвердив чіткий порядок перевірки щодо покупця землі з боку нотаріусів. Зокрема перевірки щодо наявної у покупця землі, щоб не було перевищення встановлених лімітів. Перевірка відбуватиметься у декількох реєстрах, аби забезпечити прозорість та справедливість процесу", - написав Шмигаль у Telegram.

Відповідно до порядку, який у Telegram опублікував нардеп від "ЄС" Олексій Гончаренко, перевірка набувача земельної ділянки, зокрема, включає: встановлення особи набувача земельної ділянки сільгосппризначення, встановлення кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи, перевірку набувача, учасників, кінцевого бенефіціара юрособи щодо дії санкцій та перевірка щодо наявності у них громадянства держави-агресора.

Нагадаємо:

Президент Володимир Зеленський заявив, що люди вже менше бояться земельної реформи і "з 1 липня не поїде на потягах земля в інші країни світу".

31 березня 2020 року Верховна Рада ухвалила закон про обіг земель сільськогосподарського призначення - відповідно до закону, 1 липня 2021 року скасовується дія мораторію на продаж аграрної землі.

Президент Володимир Зеленський підписав закон №2194 щодо проведення земельної децентралізації, а також заявив, що за часи мораторію на продаж землі деякі політики і бізнесмени вкрали у держави землю площею майже 2 півострови Крим.

Міністр аграрної політики Роман Лещенко заявив, що до людей, які займалися земельними махінаціями, будуть застосовані санкції РНБО.

Реалізація земельної реформи додасть у бюджети різних рівнів близько 2 млрд доларів або близько 1,5% ВВП, заявив радник голови Офісу президента Тимофій Милованов.

Економічна правда