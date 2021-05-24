РНБО застосує санкції стосовно земельних махінаторів – міністр агрополітики

Міністр аграрної політики Роман Лещенко заявив, що до людей, які займалися земельними махінаціями, будуть застосовані санкції РНБО.

Про це він сказав під час виступу на форумі "Україна.30. Земля", передає прес-служба міністерства.

"Через санкційний механізм РНБО, через відповідну підготовку всіх матеріалів, які ми підготували по відношенню до людей, які займалися земельними махінаціями, зловживали правом, акумулювали величезні масиви землі, будуть застосовані санкції.

Ми маємо призупинити усі процеси несправедливого використання, вилучення й перепродажу земель", - сказав Лещенко.

За його словами, у вирішенні ситуацій, коли земля була набута в незаконний спосіб, задіяні усі координати правоохоронної системи.

"Ми готові надавати всю необхідну інформацію для встановлення справедливості. Крадіжка землі не має строків давності", - додав міністр.

Нагадаємо:

Президент Володимир Зеленський підписав закон №2194 щодо проведення земельної децентралізації, а також заявив, що за часи мораторію на продаж землі деякі політики і бізнесмени вкрали у держави землю площею майже 2 півострови Крим.

Рекомендуємо почитати: "Країна фактично розграбована, землю вже поділили". Інтерв'ю з головою Держгеокадастру

Як держава буде повертати назад 5 мільйонів га землі. Друга частина інтерв'ю з головою Держгеокадастру

Економічна правда