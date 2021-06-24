Ексзаступник міністра енергетики Рябчин став радником Вітренка

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Олексій Рябчин призначений радником голови правління НАК "Нафтогаз України" з питань розвитку низьковуглецевих бізнесів та зеленого курсу ЄС.

Про це повідомляє Департамент з інтегрованих комунікацій НАК.

"Для сучасної енергетичної компанії потрібно враховувати міжнародний контекст політик екологізації та декарбонізації, на кшталт EU Green Deal, та посилення кліматичного регулювання традиційних енергетичних бізнесів.

Тому, на додаток до основної діяльності - видобутку та постачання енергоресурсів, Нафтогаз потребує зусиль щодо зеленої трансформації, модернізації та екологізації. Без зеленого компоненту бізнесу та за відсутності ESG-стратегій сьогодні важко залучати інвестиції в розвиток будь-якої сучасної компанії", - зазначив Рябчин.

Зазначається, що Рябчин буде допомагати з реалізацією корпоративної стратегії Групи Нафтогаз, яка передбачає, що майбутнє Нафтогазу базуватиметься на трьох бізнес-платформах: газовий бізнес, постачання кінцевим споживачам та низьковуглецеві бізнеси.

"Він працюватиме над налагодженням сталої взаємодії з питань розвитку низьковуглецевих бізнесів та EU Green Deal з органами державної влади, міжнародними організаціями, представниками органів державної влади США та країн-членів ЄС, аналітичними центрами та засобами масової інформації", - додали в компанії.

Раніше Олексій Рябчин працював радником віце-прем’єрки з євроінтеграції та міністра захисту довкілля, заступником міністра енергетики та захисту довкілля України, очолював підкомітет з енергоефективності комітету ПЕК Верховної Ради України VIII скликання, був перемовником від України на кліматичному саміті ООН, працював в приватному бізнесі та брав участь в реалізації низки міжнародних ініціатив з низьковуглецевого розвитку, викладав у вітчизняних та закордонних університетах.

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Нагадуємо:

Радником голови правління НАК "Нафтогаз України" з питань видобутку призначений Маврикій Калугін.

Директором з управління персоналом та соціальної політики "Нафтогазу" стала Олена Бойченко.

До управлінської команди "Нафтогазу" увійшли Мирон Василик та Роман Супрун, водночас Альона Осмоловська, Олена Зеркаль та Вадим Гламаздін вирішили завершити свою роботу в групі.

Радник голови правління "Нафтогазу" Лана Зеркаль покинула компанію після звільнення Андрія Коболєва і призначення головою компанії Юрія Вітренка.

Раніше Кабінет міністрів звільнив Андрія Коболєва з посади голови правління НАК "Нафтогаз України" і призначив Юрія Вітренка головою правління "Нафтогазу".

Економічна правда