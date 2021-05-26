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Зеркаль йде з "Нафтогазу"

Середа, 26 травня 2021, 15:10
 

Радник голови правління "Нафтогазу" Лана Зеркаль покинула компанію після звільнення Андрія Коболєва і призначення головою компанії Юрія Вітренка.

Про це вона повідомила НВ Бізнес.

"Трудова книжка вже у мене на руках", - cказала Зеркаль журналісту видання.

"Поточна ситуація навколо Північного потоку-2 вкрай непроста. Багато років Нафтогаз об'єднував всіх, хто був готовий відстоювати інтереси України в цьому питанні. Це дозволило отримати відстрочку запуску Північного потоку-2 більш ніж на рік і зберегло Україні майже 3 млрд доларів доходу від газотранспортної системи. Я щиро вірю, що зараз вікно можливостей для України ще не закрито.

При об'єднанні зусиль всіх міжнародних союзників і активному включенні президента, Україна може в певній мірі знизити свої потенційні втрати. Але для цього важлива активна і скоординована робота всіх, кому важлива незалежна Україна, яка розвивається європейським шляхом", - заявила Зеркаль.

У 2014-2019 роках на посаді заступниці міністра закордонних справ Зеркаль займалась питаннями європейської інтеграції, зокрема, лібералізацією візового режиму з ЄС, а також представляла Україну у Міжнародному суді ООН та арбітражах у справах проти Росії. 

Зеркаль пішла з МЗС в грудні 2019 року, після чого була призначена радницею голови правління "Нафтогазу". 

Вона очолювала організацію роботи та супровід міжнародних арбітражів та іноземних судових і виконавчих проваджень "Нафтогазу" у спорах з "Газпромом" та у справах проти Російської Федерації.

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Нагадуємо:

Кабінет міністрів звільнив Андрія Коболєва з посади голови правління НАК "Нафтогаз України" і призначив Юрія Вітренка головою правління "Нафтогазу".

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