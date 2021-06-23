Ексзаступник голови правління "Укрнафти" став радником Вітренка

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Радником голови правління НАК "Нафтогаз України" з питань видобутку призначений Маврикій Калугін.

Про це повідомляє Департамент з інтегрованих комунікацій НАК.

"Пан Калугін має двадцятирічний досвід роботи в нафтогазовій галузі, володіє глибокими компетенціями в сфері управління видобувними та сервісними компаніями, розробці нових родовищ та оптимізації виробництва", - додали у "Нафтогазі".

Зазначається, що Калугін протягом попередніх 5 років працював в ПАТ "Укрнафта" на позиціях радника голови наглядової ради з видобутку, заступника голови правління, виконавчого віце-президента з видобутку та переробки.

"Нові підходи, запропоновані Маврикієм Калугіним, допомогли "Укрнафті" стабілізувати видобуток вуглеводнів попри невеликі обсяги інвестиційної програми", - заявили в НАК.

Раніше він займав керівні посади в таких компаніях, як Petrofac, Cairn India, BP, TNK-BP, Arco Oil&Gas. Освіту отримав в університеті Айдахо, є громадянином США.

"Стабілізація та нарощування видобутку газу - одне з ключових завдань Нафтогазу. Сподіваюся, мій досвід та зусилля допоможуть досягти цієї важливої для компанії та країни мети. Радий приєднатися до команди", - зазначив Калугін.

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Нагадуємо:

Директором з управління персоналом та соціальної політики "Нафтогазу" стала Олена Бойченко.

До управлінської команди "Нафтогазу" увійшли Мирон Василик та Роман Супрун, водночас Альона Осмоловська, Олена Зеркаль та Вадим Гламаздін вирішили завершити свою роботу в групі.

Радник голови правління "Нафтогазу" Лана Зеркаль покинула компанію після звільнення Андрія Коболєва і призначення головою компанії Юрія Вітренка.

Раніше Кабінет міністрів звільнив Андрія Коболєва з посади голови правління НАК "Нафтогаз України" і призначив Юрія Вітренка головою правління "Нафтогазу".

Економічна правда