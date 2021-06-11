"Нафтогаз" призначив нового директора з управління персоналом
Директором з управління персоналом та соціальної політики "Нафтогазу" стала Олена Бойченко.
Про це повідомляє Департамент з інтегрованих комунікацій НАК.
"Бачу своїм завданням посилювати кадровий потенціал НАКу. Важливо усвідомити роль людини на виробництві та переглянути звичні підходи до роботи з персоналом.
Знайти і закріпити нові практики, які б враховували потреби працівників, їх життєві обставини, стан здоров’я, покликання та можливості", - зазначила Бойченко.
До моменту призначення вона обіймала посаду директора консалтингового напрямку Human Capital Advisory Services у компанії "Делойт" в Україні та консультувала міжнародні та українські компанії з різних галузей.
"Загалом пані Бойченко має 16-річний досвід у сфері управління персоналом. Під час роботи в компаніях "великої четвірки" впровадила низку масштабних проектів у сфері трансформації функцій управління персоналом", - додали у компанії.
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Нагадуємо:
До управлінської команди "Нафтогазу" увійшли Мирон Василик та Роман Супрун, водночас Альона Осмоловська, Олена Зеркаль та Вадим Гламаздін вирішили завершити свою роботу в групі.
Радник голови правління "Нафтогазу" Лана Зеркаль покинула компанію після звільнення Андрія Коболєва і призначення головою компанії Юрія Вітренка.
Раніше Кабінет міністрів звільнив Андрія Коболєва з посади голови правління НАК "Нафтогаз України" і призначив Юрія Вітренка головою правління "Нафтогазу".
Економічна правда
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