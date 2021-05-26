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Кадрові зміни в "Нафтогазі": хто прийшов і хто залишив компанію

Середа, 26 травня 2021, 18:40
 

До управлінської команди "Нафтогазу" увійшли Мирон Василик та Роман Супрун, водночас Альона Осмоловська, Олена Зеркаль та Вадим Гламаздін вирішили завершити свою роботу в групі.

Про це повідомляє Департамент з інтегрованих комунікацій НАКу.

"Нафтогаз підсилює управлінську команду для досягнення якісних змін у взаємодії із стейкхолдерами, проведення справжніх і складних реформ, а також пошуку нових інструментів протидії проєкту "Північний потік-2".

Саме над такими завданнями працюватимуть у НАК Мирон Василик та Роман Супрун. Найближчим часом команда буде лише розширюватись професіоналами, про що повідомлятиме департамент інтегрованих комунікацій", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Василик на позиції радника голови правління опікуватиметься питаннями розширення співробітництва НАКу з міжнародними організаціями.

Василик був співробітником Національного комітету Республіканської партії, Державного департаменту та Департаменту довкілля США. 

Також працював у таких компаніях, як The PBN Company, Burson-Marsteller та Gavin Anderson & Company. У період із 2014 по 2019 рр. був генеральним директором PBN Hill + Knowlton Strategies.

"Роман Супрун виконуватиме обов'язки керівника за напрямком взаємодії з парламентом, органами державної влади та іншими зацікавленими сторонами Групи Нафтогаз.

Роман у жовтні 2019 року приєднався до команди Нафтогазу, був активно залучений до просування важливих для групи законодавчих ініціатив. Зокрема, супроводжував у парламенті процес анбандлінгу та інші стратегічні проєкти", - заявили у прес-службі.

"Очікується, що командна взаємодія Мирона Василика, Романа Супруна та інших відповідальних співробітників Групи Нафтогаз дозволить забезпечити ефективну протидію реалізації проекту "Північний потік-2", щодо якого із березня місяця поточного року інтенсивність опору помітно зменшилась", - зазначили в компанії.

"Нафтогаз" також нагадав, що Альона Осмоловська (очолювала напрямок комунікацій у НАК "Нафтогаз України"), Олена Зеркаль (була радником попереднього голови правління та представляла його у зв’язках зі стейкхолдерами) та Вадим Гламаздін (був радником попереднього голови правління та представляв його у США) вирішили завершити свою роботу в групі.

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Нагадуємо:

Радник голови правління "Нафтогазу" Лана Зеркаль покинула компанію після звільнення Андрія Коболєва і призначення головою компанії Юрія Вітренка.

Раніше Кабінет міністрів звільнив Андрія Коболєва з посади голови правління НАК "Нафтогаз України" і призначив Юрія Вітренка головою правління "Нафтогазу".

Економічна правда

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