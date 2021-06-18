Шмигаль про припис НАЗК по Вітренку: Рішення суду буде найкращим розв'язанням ситуації

Прем'єр Денис Шмгаль заявив, що НАЗК у приписі "фактично вимагає порушити закони України" - за його словами, рішення, отримане за результатами судового процесу, "буде найкращим розв'язанням ситуації, що склалася".

Про це він написав у Facebook.

"Національне агентство із запобігання корупції винесло мені, як прем’єр-міністру України, припис, де фактично вимагає порушити закони України та скасувати окремі пункти розпорядження Кабінету Міністрів. Зокрема щодо припинення дії контракту з головою правління "Нафтогазу". Тому логічно, що після цього припису довелося звертатися до суду, аби скасувати його, як такий, що не відповідає законодавству України", - заявив Шмигаль.

"НАЗК, посилаючись на статтю 26 ЗУ "Про запобігання корупції", вимагає від прем’єр-міністра України скасувати окремі пункти розпорядження Кабміну Міністрів та припинити дію контракту з головою правління НАК "Нафтогаз". При цьому в статті 26 цього закону чітко виписано, що НАЗК має звертатися до суду, якщо вважає за необхідне скасувати контракт.

Окрім того, Кабінет Міністрів України є колегіальним органом. Це означає, що не прем’єр-міністр ухвалює постанови чи розпорядження. За них голосують члени уряду. Тому прем’єр-міністр не може одноосібно скасувати розпорядження, як того вимагає НАЗК. Це прямо суперечить нормам Конституції України та закону "Про Кабінет Міністрів України", - пояснив свою позицію прем'єр.

"Позовна заява щодо незаконності припису НАЗК вже в суді. Рішення, отримане за результатами судового процесу, буде найкращим розв'язанням ситуації, що склалася.

А вже сьогодні суд виніс ухвалу про забезпечення адміністративного позову шляхом припинення дії припису НАЗК до набрання законної сили рішення суду по суті справи", - додав він.

За його словами, уряд "діяв та діятиме винятково в межах, визначених законами України, та продовжить дотримуватися коректності всіх процедур і очікує такого ж ставлення від інших учасників процесу".

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"Ми орієнтуємось на оцінку громадян України, а не міжнародних партнерів". Голова НАЗК Новіков про вимогу звільнити Вітренка

Нагадуємо:

Окружний адмінсуд Києва задовольнив заяву про забезпечення адміністративного позову прем'єра Дениса Шмигаля, зупинивши дію припису НАЗК по Юрію Вітренку до набрання законної сили рішення у справі за позовом Шмигаля.

Повідомлялось, що прем'єр Денис Шмигаль хоче оскаржити припис НАЗК по голові правління "Нафтогазу" Юрію Вітренку - відповідний позов надійшов до Окружного адміністративного суду міста Києва.

Уряд зобов’язався до 15 червня 2021 року надати остаточне рішення щодо припинення повноважень голови НАК "Нафтогаз" Юрія Вітренка у зв’язку з приписом Національного агентства запобігання корупції, наглядова рада ініціює відсторонення.

Юридичний департамент НАК "Нафтогаз України" заявляє, що припис НАЗК щодо голови правління компанії Юрія Вітренка є необґрунтованим та не відповідає вимогам законодавчих актів.

Міністр юстиції Денис Малюська заявив, що Кабмін найближчим часом оскаржить в суді припис НАЗК про скасування рішення призначити головою НАК "Нафтогаз України" Юрія Вітренка.

Голова НАЗК Олександр Новіков вніс Кабміну припис про усунення порушень ст. 26 ЗУ "Про запобігання корупції", відповідно до припису розпорядження уряду про призначення голови правління "Нафтогазу" Юрія Вітренка і контракт з ним мають бути скасовані як незаконні. Вітренко заявляє, що припис незаконний.

Кабмін призначив з 29 квітня в.о. міністра енергетики Юрія Вітренка головою правління "Нафтогазу".

Економічна правда