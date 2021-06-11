Рожкова планує залишатися в НБУ ще щонайменше 4 роки

Перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова планує працювати в Нацбанку ще щонайменше 4 роки.

Про це вона написала у Facebook.

"Попереду ще щонайменше чотири роки в Національному банку. Я дуже вдячна всім з ким працювала і працюю за вашу громадянську та професійну позицію, за принциповість, за відданість справі.

Попри те, що іноді буває складно, я з оптимізмом дивлюсь в наше спільне з Національним банком майбутнє", - зазначила Рожкова, додавши, що працює в НБУ 6 років.

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Нагадаємо:

Суд скасував рішення Ради Національного банку про догану і висловлення недовіри першому заступнику голови правління НБУ Катерині Рожковій і заступнику голови правління Дмитру Сологубу.

Рада Національного банку 5 жовтня оголосила догану та недовіру першим заступникам голови НБУ Катерині Рожковій та Дмитру Сологубу, які раніше працювали у команді ексголови регулятора - Якова Смолія, звільненого у серпні.

Рожковій та Сологубові висловили недовіру через їх публічні виступи, заявив член Ради Національного банку Василь Горбаль.

Заступники голови Національного банку Катерина Рожкова та Дмитро Сологуб порушили політику "єдиного голосу", що могло зашкодити порозумінню регулятора із міжнародними партнерами України, заявив голова НБУ Кирило Шевченко.

У Міжнародному валютному фонді заявили, що забезпечення відповідальності правління НБУ має відбуватись згідно із засадами управління Нацбанком.

Посольство США в Україні поділяє стурбованість МВФ з приводу голосування Ради НБУ за догану заступникам голови НБУ Рожковій та Сологубу.

1 липня 2020 року голова Національного банку Яків Смолій подав у відставку через "систематичний політичний тиск".

Верховна Рада на засіданні 16 липня 2020 року призначила Кирила Шевченка головою Нацбанку.

З команди Смолія в складі правління НБУ наразі залишилися тільки Рожкова і Сологуб.

Економічна правда