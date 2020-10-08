Шевченко прокоментував історію із доганами Рожковій та Сологубу

Заступники голови Національного банку Катерина Рожкова та Дмитро Сологуб порушили політику "єдиного голосу", що могло зашкодити порозумінню регулятора із міжнародними партнерами України.

Про це заявив голова Нацбанку Кирило Шевченко в інтерв'ю "Дзеркалу тижня".

"Для мене невід’ємна складова успіху на будь-якій посаді – це командна гра. І її частиною є комунікація. Як ви знаєте, основою взаємодії Національного банку із суспільством, бізнесом, міжнародними партнерами є стратегія комунікацій. Ця стратегія була затверджена ще до того, як я почав працювати у Національному банку", - сказав Шевченко.

Стратегія є обов’язковою до виконання для всіх працівників НБУ без виключення, вважає очільник регулятора.

"Одним з принципів цієї стратегії є політика "єдиного голосу" (One voice policy). Це означає, що ми як команда однодумців у НБУ маємо дотримуватися єдиної позиції, уникати розбіжностей комунікаціях. Адже неузгодженість у комунікаціях членів однієї команди формує в учасників ринку невірні очікування, а відповідно і не сприяє побудові довіри до дій центрального банку", - додав Шевченко.

Він наголосив, що висловлення контрастних поглядів різними членами однієї команди може нашкодити взаєморозумінню з міжнародними партнерами, а особливо це актуально на фоні діалогу з МВФ, який Україна веде зараз.

Рожкова вважає винесення їй недовіри за спілкування зі ЗМІ тривожним сигналом для незалежності НБУ, однак Шевченко запевняє, що "це історія порушення внутрішніх процедур, а не політичного тиску".

Нагадуємо:

Рада Національного банку оголосила догану та недовіру першим заступникам голови НБУ Катерині Рожковій та Дмитру Сологубу, які раніше працювали у команді ексголови регулятора - Якова Смолія, звільненого у серпні.

Рожковій та Сологубові висловили недовіру через їх публічні виступи, заявив член Ради Національного банку Василь Горбаль.

24 вересня агентство "Інтерфакс-Україна" опублікувало інтерв'ю з Дмитром Сологубом, у якому, зокрема, він заявив, що Національний банк повернувся в ситуацію 2015-го року, коли знову кредит довіри від Міжнародного валютного фонду потрібно здобувати практично "з нуля".

Крім того, Сологуб назвав "втраченою" можливість отримати два транші від МВФ до кінця 2020 року.

Оголошення догани та недовіри членам правління Національного банку Катерині Рожковій та Дмитру Сологубові відбулося за закритими дверима, без пояснення причин та заслуховування сторін, заявила Рожкова.

Заступник голови Нацбанку Дмитро Сологуб заявив, що "виглядає дико отримати догану за професійні та неупереджені комунікації".