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Посольство США відреагувало на ситуацію з Сологубом і Рожковою в НБУ

П'ятниця, 9 жовтня 2020, 13:10
 

Посольство США в Україні поділяє стурбованість МВФ з приводу нещодавнього голосування Ради НБУ за догану заступникам голови НБУ Рожковій та Сологубу.

Про це дипломатична місія заявила у своєму Twitter у п’ятницю, повідомляє "Європейська правда".

"Міцний та незалежний Національний Банк має критично важливе значення для подальшого економічного розвитку України", - заявили американські дипломати. 

Рада Національного банку 5 жовтня оголосила догану та недовіру першим заступникам голови НБУ Катерині Рожковій та Дмитру Сологубу, які раніше працювали у команді ексголови регулятора - Якова Смолія, звільненого у серпні.

Рожковій та Сологубові висловили недовіру через їх публічні виступи, заявив член Ради Національного банку Василь Горбаль.

У Міжнародному валютному фонді заявили, що забезпечення відповідальності правління НБУ має відбуватись згідно із засадами управління Нацбанком.

Європейська правда

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США НБУ

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