Рада призначила нового голову Нацбанку

Верховна Рада на засіданні 16 липня призначила голову правління державного "Укргазбанку" Кирила Шевченка головою Нацбанку.

За це рішення проголосували 332 нардепи.

"Інфляції не буде, неконтрольованої емісії не буде, незалежність НБУ буде збережена", - заявив голова фінансового комітету ВР Данило Гетманцев. За його словами, так Шевченко відповів на питання нардепів на засіданні комітету.

"НБУ і далі продовжуватиме заходи щодо посилення фінансової стійкості банків, зокрема потрібно посилити роботу з часткою проблемних кредитів у банківській системі, яка сьогодні становить 48%", - сказав Шевченко перед голосуванням.



За його словами, частка непрацюючих кредитів у держбанках досягла 49%, у банках з іноземними інвестиціями - 32,5%, у приватних - близько 20%.



"Через COVID-19 є навіть деяке зростання цього відсотка", - зазначив він.

"На посаді глави НБУ я не допущу неконтрольованої інфляції та емісії", - заявив Шевченко.

За його словами, для цього у Нацбанку є всі необхідні інструменти монетарної політики.

Нагадаємо:

У Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови №3857 від 15.07.2020 за ініціативи президента Володимира Зеленського про призначення Кирила Шевченка головою Нацбанку.

Фінансовий комітет ВР рекомендував парламенту призначити на посаду голови НБУ Кирила Шевченка.

Кирило Шевченко працював головою правління "Укргазбанку" з 2015 року.

З жовтня 1995 року по грудень 2006 року у банку "Фінанси і Кредит" пройшов шлях від начальника відділу нормативів до першого заступника голови правління банку.

З грудня 2006 по травень 2009 року очолював Державну іпотечну установу, а з травня 2009 року по вересень 2009 року - радник прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко.

З 2009-го по квітень 2010 року - перший заступник голови правління "Укргазбанку".

У 2012-2014 роках працював радником голови правління Ощадбанку.

З жовтня 2014 - по травень 2015-го - в.о. голови правління "Укргазбанку".

Зеленський повідомив директору-розпоряднику МВФ Кристаліні Георгієвій, що до 17 липня запропонує парламенту кандидатуру нового голови НБУ.

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Економічна правда