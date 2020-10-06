Горбаль пояснив, чому Рожковій та Сологубу оголосили недовіру
Членам правління Національного банку Катерині Рожковій та Дмитру Сологубові висловили недовіру через їх публічні виступи.
Про це заявив член Ради Національного банку Василь Горбаль в коментарі ЕП.
"Рішення про висловлення недовіри Катерині Рожковій було прийнято майже одноголосно. Ті, хто утримались, мали зауваження тільки до формулювань", - заявив член Ради НБУ.
"Таке рішення було пов’язано з нещодавніми публічними виступами Сологуба і Рожкової. Треба розуміти, що банк - це перш за все довіра. А останні інтерв’ю Сологуба і Рожкової були дуже неоднозначно сприйняті як експертним середовищем, так і міжнародними партнерами", - повідомив Горбаль.
За його словами, рішення Ради НБУ "є бездоганним з точки зору юридичних ризиків".
Нагадуємо:
Рада Національного банку оголосила догану та недовіру першим заступникам голови НБУ Катерині Рожковій та Дмитру Сологубу, які раніше працювали у команді ексголови регулятора - Якова Смолія, звільненого у серпні.
24 вересня агентство "Інтерфакс-Україна" опублікувало інтерв'ю з Дмитром Сологубом, у якому, зокрема, він заявив, що Національний банк повернувся в ситуацію 2015-го року, коли знову кредит довіри від Міжнародного валютного фонду потрібно здобувати практично "з нуля".
Крім того, Сологуб назвав "втраченою" можливість отримати два транші від МВФ до кінця 2020 року.
Економічна правда
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