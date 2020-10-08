У МВФ прокоментували ситуацію з Сологубом і Рожковою

У Міжнародному валютному фонді заявили, що забезпечення відповідальності правління НБУ має відбуватись згідно засад управління Нацбанком.

Про це заявив постійний представник МВФ в Україні Йоста Люнгман, коментуючи рішення Ради НБУ щодо членів правління НБУ Сологуба і Рожкової.

"Забезпечення відповідальності Правління НБУ має провадитися згідно засад управління Національним банком. Ці критерії управління були розроблені у консультаціях з фахівцями МВФ упродовж попередніх програм, що підтримувалися МВФ. Ці засади спрацювали як на користь НБУ, так і в цілому для економіки України.

Їх дотримання посилило довіру до НБУ як до незалежного та професійного центробанку, надавши політиці Нацбанку більшої надійності та ефективності", - підкреслив представник МВФ.

Нагадуємо:

Рада Національного банку оголосила догану та недовіру першим заступникам голови НБУ Катерині Рожковій та Дмитру Сологубу, які раніше працювали у команді ексголови регулятора - Якова Смолія, звільненого у серпні.

Рожковій та Сологубові висловили недовіру через їх публічні виступи, заявив член Ради Національного банку Василь Горбаль.

24 вересня агентство "Інтерфакс-Україна" опублікувало інтерв'ю з Дмитром Сологубом, у якому, зокрема, він заявив, що Національний банк повернувся в ситуацію 2015-го року, коли знову кредит довіри від Міжнародного валютного фонду потрібно здобувати практично "з нуля".

Крім того, Сологуб назвав "втраченою" можливість отримати два транші від МВФ до кінця 2020 року.

Оголошення догани та недовіри членам правління Національного банку Катерині Рожковій та Дмитру Сологубові відбулося за закритими дверима, без пояснення причин та заслуховування сторін, заявила Рожкова.

Заступник голови Нацбанку Дмитро Сологуб заявив, що "виглядає дико отримати догану за професійні та неупереджені комунікації".

Заступники голови Національного банку Катерина Рожкова та Дмитро Сологуб порушили політику "єдиного голосу", що могло зашкодити порозумінню регулятора із міжнародними партнерами України, заявив голова НБУ Кирило Шевченко.

Економічна правда