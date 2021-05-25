Новини 25 травня: за "середні" автомобілі доведеться платити податок, у Дубілета виявився ізраїльський паспорт

Про автомобілі. У разі ухвалення "антиахметівського" законопроєкту зміни можуть вплинути і на власників автівок: авто дорожче за 1,2 млн грн пропонують вважати "розкішшю", а в такому разі доведеться сплатити 25 тисяч гривень транспортного податку.

Про квартири. "Антиахметівський" законпроєкт про податкові зміни залишає чинні ставки оподаткування при укладенні однієї угоди з нерухомістю на рік та підвищує ставки для кожної наступної.

Про Дубілета. Олександр Дубілет, ексголова правління "ПриватБанку", якого у березні оголосили у розшук, має громадянство Ізраїлю та проживає в цій країні.

Про екологію. Українська теплова генерація відповідальна за більшість викидів у повітря у Європі та посідає 1–2 місце за викидами основних небезпечних речовин, водночас обсяги не відповідають нормативами ЄС.

Про COVID-фонд. За результатами проведеного Державною аудиторською службою аудиту Фонду боротьби з коронавірусом, створеного торік для боротьби з пандемією, знайшли порушень на 400 мільйонів гривень, найбільше – у Мінохорони здоров’я.

Про Ощадбанк. НБУ погодив призначення Рози Тапанової та Олександра Роднянського членами наглядової ради Ощадбанку за квотами уряду та президента відповідно.

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