Українські теплостанції є головними забрудниками у Європі – дослідження

Українська теплова генерація відповідальна за більшість викидів у повітря у Європі та посідає 1 – 2 місце за викидами основних небезпечних речовин, водночас обсяги не відповідають нормативами ЄС.

Про це повідомляє громадська організація "Екодія" на основі дослідження міжнародного аналітичного центру EMBER.

Згідно з їхніми розрахунками, Україна відповідає за 72% всіх викидів зольного пилу в Європі, 27% двоокису сірки та 16% оксидів азоту.

Серед десятки електростанцій з найбільшими викидами зольного пилу (PM10), Україні належать 8 електростанцій. Сюди входять Курахівська, Бурштинська, Трипільська, Луганська, Зміївська, Вуглегірська, Слов’янська, Ладижинська ТЕС. Всі вони були введені в експлуатацію у 60-70-х роках минулого століття.

Зазначається, що мікрочастки пилу PM10 у забрудненому повітрі є причиною близько 80% передчасних смертей, пов’язаних з викидами вугільних електростанцій у Європі.

Щодо викидів двоокису сірки (SO2), Бурштинська ТЕС має першість на континенті. Це – найстаріша ТЕС серед десятки головних забрудників, що запрацювала у 1964 році. Серед першої тридцятки Україні належать 12 станцій. Ця речовина може провокувати накопичення рідини в легенях та сприяти хронічним захворюванням.

За викидами оксидів азоту (NOx) Запорізька ТЕС посідає 2 місце серед найбільших забрудників. Інші українські ТЕС поступаються лише найбільшим електростанціям Європи, проте і з тридцятки найбільших забрудників Україні належить 9.

Автори дослідження зауважують, що з моменту приєднання України до Договору про Енергетичне Співтовариство у 2011 році жодна з українських ТЕС не була приведена у відповідність до вимог Директив ЄС щодо викидів.

Крім того, 9 з 15 українських теплоелектростанцій належать ДТЕК РІната Ахметова, а також – 17 шахт, вуглезбагачувальні комплекси та не менш брудні металургійні та коксохімічні підприємства, об’єднані в холдинг "Метінвест".

З 20 найбрудніших підприємств теплової енергетики 9 належать ДТЕК, 3 ТЕС – Центренерго ( що донедавна контролювалися Ігорем Коломойським), 1 ТЕС – депутату від групи "Довіра" Максиму Єфімову, а найбрудніші ТЕЦ – екснардепу Анатолію Шкрібляку.