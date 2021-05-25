Ексголова правління "Приватбанку" Дубілет виявився громадянином Ізраїлю

Олександр Дубілет, ексголова правління "ПриватБанку", якого у березні оголосили у розшук, має громадянство Ізраїлю та проживає в цій країні.

Про це повідомив адвокат Дубілета під час судового засідання з обрання йому запобіжного заходу, передає hromadske.

Адвокат повідомив, що його підзахисний надіслав електронний лист до Вищого антикорупційного суду, у якому вказав своє місце перебування.

"Повідомив також про те, що протягом тривалого часу, а саме з 2017 року, проживає на території держави Ізраїлю. Це підтверджується документами, які ми вже надали. Повідомив про те, що є громадянином Ізраїлю, тобто на законних підставах проживає в цій країні", — зазначив адвокат.

За словами захисника, Дубілет не переховується від слідства та хоче брати участь у судових засіданнях. Водночас через обмеження в Ізраїлі він не може приїхати в Україну.

Нагадуємо:

У березні підозри за фактом розтрати 8,2 млрд грн Приватбанку отримали ще три топпосадовці фінустанови. Серед тих, хто отримав підозри – ексголова правління Приватбанку Олександр Дубілет.

Вже наприкінці березня Національне антикорупційне бюро оголосило ексголову правління у розшук.

Генпрокурорка Ірина Венедіктова раніше пояснювала обставини епізоду розтрати 8,2 млрд грн коштів банку.

За її словами, коли топпосадовці зрозуміли, що невдовзі втратять контроль над коштами банку напередодні націоналізації, вони "прийняли рішення про незаконне списання грошових зобов'язань іноземних товариств перед банком і за рахунок коштів цього ж банку". Відтак, замість цих товариств боржником визначили пов’язану з Приватбанком фірму Claresholm Marketing LTD.

Олександр Дубілет також раніше отримав підозру за іншим епізодом справи, а саме розтрати 136 млн грн коштів банку.