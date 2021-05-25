Скільки грошей втратили з COVID-фонду: результати аудиту

За результатами проведеного Державною аудиторською службою аудиту Фонду боротьби з коронавірусом, створеного торік для боротьби з пандемією, знайшли порушень на 400 мільйонів гривень, найбільше – у Мінохорони здоров’я.

Наведені дані містяться у відповіді Держаудитслужби на запит "Економічної правди".

Проведення аудиту було однією з вимог Міжнародного валютного фонду. Відповідно до підписаного торік меморандуму з МВФ, завершити проведення аудиту Україна мала до 1 квітня 2021 року.

Цікаво, що відповідно до тексту меморандуму, під час проведення аудиту ДАСУ мала залучати зовнішніх незалежних аудиторів, хоча, з огляду на відповідь на запит ЕП, цього зроблено не було.

Загалом, за підсумками аудиту, Служба виявила фінансових порушень на 406,8 млн грн (з них таких, що призвели до втрат державних коштів на суму 114,4 млн грн).

Крім того, аудитори виявили проблемні питання під час використання коштів "коронавірусного" фонду, що вплинули на ефективне їхнє використання на суму 25,62 млрд грн. Зазначимо, що загальний обсяг касових видатків з фонду у 2020 році склав 66,53 млрд грн.

Топ відомств, які допустили найбільше порушень, за даними аудиту ДАСУ виглядає так:

МОЗ — 249,3 млн грн (зокрема порушень, що призвели до втрат бюджетних коштів на 18,9 млн грн);

Міністерство розвитку громад та територій — 87,9 млн грн (зокрема порушень, що призвели до втрат бюджетних коштів на 78,9 млн грн);

МВС — 26,5 млн грн (зокрема порушень, що призвели до втрат бюджетних коштів на 10,3 млн грн);

Міністерство культури та інформполітики — 21,5 млн грн (зокрема порушень, що призвели до втрат бюджетних коштів на 1,2 млн грн).

Загалом у ході аудиту COVID-фонду державні аудитори провели 962 заходи державного фінансового контролю, зокрема 1 аудит Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття, 3 аудити виконання бюджетних програм, 280 ревізій окремих питань фінансово-господарської діяльності, 457 перевірок закупівель і 221 моніторинг процедур закупівель.

Нагадуємо:

Впродовж 2020 року з Фонду боротьби з COVID-19 використали 89% передбачених коштів, або 63,7 млрд грн, за загальним фондом держбюджету, а також 2,8 млрд грн зі спеціального фонду.

Економічна правда