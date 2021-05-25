НБУ погодив призначення Роднянського-молодшого членом наглядової ради Ощадбанку

НБУ погодив призначення Рози Тапанової і Олександра Роднянського членами наглядової ради Ощадбанку за квотами уряду та президента відповідно.

Про це повідомляє liga.net з посиланням на 3 співрозмовників у Нацбанку і Ощадбанку, згодом інформацію підтвердили у прес-службі НБУ.

"Тапанова і Роднянський пройшли тест і співбесіду в НБУ і були одноголосно затверджені Комітетом з нагляду 24 травня", - розповів виданню один із співрозмовників.

Водночас Тапанова підтвердила виданню, що успішно пройшла тестування.

Нагадаємо:

Після звільнення Тараса Кириченка у квітні уряд призначив Розу Тапанову членом наглядової ради Ощадбанку.

Тапанова раніше була керівником Національного історико-меморіального заповідника "Бабин Яр".

Крім того, вона була керівником і одним із засновників адвокатського об'єднання "Міжнародна юридична компанія", серед засновників і бенефіціарів якої, за даними Opendatabot, вказаний голова ОП Андрій Єрмак.

У березні Кабмін призначив Олександра Роднянського-молодшого - сина екс-засновника телеканалу "1+1" і російського телепродюсера Олександра Роднянського - членом наглядової ради Ощадбанку як представника держави від президента.

Раніше повідомлялось, що син екс-засновника телеканалу "1+1" і російського телепродюсера Олександра Роднянського претендує на посаду члена наглядової ради державного "Ощадбанку".

У 2020 році він отримав 1,69 млн грн доходу від Кембриджського університету, 153,6 тис. грн доходу від підприємницької діяльності, 121,7 тис. грн доходу за відчуження майна компанії Rodniansky Development Srl (Італія) .

Роднянському-молодшому належить частина житлового будинку у Великобританії загальною площею 150 кв. м, квартира в Україні площею 179,7 кв. м. Крім цього, Роднянський має право користування нерухомістю в Росії, зокрема квартирою, житловим будинком площею 364,8 кв. м і земельною ділянкою площею 1,5 тис. кв. м.

Дружина Роднянського актриса Яніна Студіліна відома роллю другого плану в російському телесеріалі "Ранетки".

Олександр Роднянський-молодший був головним радником з економіки колишнього прем'єр-міністра України Олексія Гончарука, повідомляло Reuters. Олександр Роднянський-молодший – доктор економічних наук, він працює професором Кембриджа.

Як повідомив сам Роднянський в коментарі ЕП, Гончарук шукав економіста для написання економічної програми і програми реформ. "Я цю програму написав", – заявив економіст.

За даними агентства, Роднянський-молодший був економічним радником Зеленського після його обрання на посаду президента.

Батько, продюсер Олександр Роднянський, є одним із засновників українського телеканалу "1+1", з яким співпрацювала студія Зеленського "Квартал 95". Наразі власником телеканалу є бізнесмен Ігор Коломойський.

У Росії Роднянський-старший відомий як продюсер фільмів.