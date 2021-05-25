Кабмін готує зміни щодо продажу нерухомості: чим більше угод, тим більше податків

"Антиахметівський" законпроєкт про податкові зміни залишає чинні ставки оподаткування при укладенні однієї угоди з нерухомістю на рік та підвищує ставки для кожної наступної.

Про це йдеться у статті ЕП.

"Анонсуючи зміни до Податкового кодексу, міністр фінансів Сергій Марченко місяць тому казав, що вони мають змусити платити податки "дуже хитро зроблених" людей, яким досі вдавалося ухилятися від оподаткування. Міністр мав на увазі не лише великий олігархічний бізнес, а й забудовників", - йдеться у матеріалі.

Так, зараз при продажі нерухомості (квартири, будинку, ділянки) не частіше разу на рік та при умові володіння нею понад три роки українці сплачують державі 2%: по 1% до Пенсійного фонду і мита з покупця та продавця.

Якщо ж протягом року таких об'єктів нерухомості продається кілька, то з кожної угоди продавцю потрібно сплатити додатково 5% податку на доходи фізосіб та 1,5% військового збору. За таких умов продаж квартир забудовниками - фізичними особами є досить поширеною і вигідною операцією.

"Натомість, якби квартири продавали через фірму, то з отриманого прибутку забудовнику довелось би сплатити державі 18%. Менша ставка дає можливість встановлювати трохи нижчі ціни. Тим паче, що сплата 5% та 1,5% все одно лягає на плечі покупця.

Зловживання цією схемою інколи призводило до скандалів. Так, колишній міський голова Ірпеня та забудовник Володимир Карплюк у декларації за 2015 рік вказав 67 квартир. Це викликало резонанс у суспільстві, особливо серед мешканців міста, які не розуміли, навіщо чиновнику стільки нерухомості", - пише автор матеріалу.

Цю схему має побороти уточнення, яке є в "антиахметівському" законопроєкті, - воно залишає чинні ставки оподаткування при укладенні однієї угоди з нерухомістю на рік і підвищує ставки для кожної наступної.

Зокрема, якщо особа вирішила протягом року продати два об'єкти нерухомості, то з другої угоди доведеться сплатити 5% (ПДФО) та 1,5% (військовий збір).

А дохід з кожної наступної операції оподатковуватиметься за звичною для фізосіб ставкою 18%. До яких треба додати ще 1,5% військового збору.

"Після ухвалення цих змін до Податкового кодексу схеми з продажу квартир через фізосіб втратять сенс, бо ставка основного податку становитиме 18%.

Більше того - продавати нерухомість через компанію-забудовника стане вигідніше, бо в цьому випадку об'єктом оподаткування буде не дохід, а прибуток, тобто суму до оподаткування можна зменшити на витрати.

На більшість громадян ця норма не повинна вплинути. Навряд чи є багато людей, у яких виникає потреба протягом року продавати понад два об'єкти. Ліквідація схеми з мінімізації оподаткування може вдарити по забудовниках, які перекладуть додаткові (законні) податкові нарахування на покупців квартир та піднімуть ціни", - йдеться у статті.

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Економічна правда